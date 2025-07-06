Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nadin Amizah Geram Tubuhnya Dipegang Fans saat Konser: Rasanya Marah Banget

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |06:48 WIB
Nadin Amizah Geram Tubuhnya Dipegang Fans saat Konser: Rasanya Marah Banget
Nadin Amizah
Penyanyi Nadin Amizah kembali mengalami kejadian tak mengenakan saat manggung dan menghibur para penggemar. Pelantun Bertaut ini curhat dan mengungkap kekecewaannya pada para penggemar yang kembali memegang tubuhnya tanpa izin.

Diketahui Nadin memiliki jadwal manggung di salah satu acara di Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (4/7/2025). Namun, para penggemar terus menyerbunya meski sudah dilakukan pengawalan ketat.

“I’m so disappointed in you guys dan kebiasaan sebagian dari kalian yang dorong-dorong, ngerubungin aku dan tim padahal udah dibarikadein sama tim keamanan tapi tetep chaos,” tulis Nadin di akun Instagram-nya, @cakecaine, Sabtu (5/7/2025).

Dalam postingan itu, tunangan Faishal Tanjung ini membagikan fotonya yang menangis lantaran kecewa dengan sikap para penggemarnya di konser tersebut. Nadin mengatakan para fans terus mendorong hingga bagian tubuhnya terpegang dan membuatnya merasa tak nyaman.

“Malam ini terjadi lagi tubuh aku yang sangat aku jaga kesentuh orang dan aku rasanya marah banget ke diri sendiri karna ko kejadian lagi ya,” tambah Nadin.

Nadin mengungkap rasa kekecewaan tersebut dan meminta para fans tak lagi melakukan hal serupa. Baginya, penggemar yang terus mendesaknya saat hendak tampil di panggung, bahkan sampai menyentuh bagian tubuhnya bukanlah seorang fans yang mendukung Nadin.

 

