HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Profil dan Biodata Nadin Amizah, Penyanyi Muda yang Menangis Usai Tubuhnya Terpegang saat Konser

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |13:10 WIB
Profil dan Biodata Nadin Amizah, Penyanyi Muda yang Menangis Usai Tubuhnya Terpegang saat Konser
Nadin Amizah
A
A
A

Penyanyi Nadin Amizah kembali mengalami kejadian tak mengenakan saat manggung dan menghibur para penggemar. Pelantun Bertaut ini curhat dan mengungkap kekecewaannya pada para penggemar yang kembali memegang tubuhnya tanpa izin.

Diketahui Nadin memiliki jadwal manggung di salah satu acara di Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (4/7/2025). Namun, para penggemar terus menyerbunya meski sudah dilakukan pengawalan ketat.

Dalam postingan di akun Instagramnya, tunangan Faishal Tanjung ini membagikan fotonya yang menangis lantaran kecewa dengan sikap para penggemarnya di konser tersebut. 

Nadin mengatakan para fans terus mendorong hingga bagian tubuhnya terpegang dan membuatnya merasa tak nyaman.

Profil Nadin Amizah

Nadin Amizah Harahap lahir 28 Mei 2000. Ia adalah penyanyi-penulis lagu berkebangsaan Indonesia. 

Nadin terjun ke industri musik pada 2017 melalui kolaborasinya sebagai pengisi vokal dalam single "All Good" oleh Dipha Barus. 

Setahun kemudian ia melakukan debut solo dengan merilis lagu "Rumpang" yang berhasil membawanya memenangkan dua penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2019 termasuk sebagai Pendatang Baru Terbaik-Terbaik. 

Nadin yang menulis sendiri seluruh lagunya, telah memenangkan 4 Anugerah Musik Indonesia dari 14 nominasi serta 1 nominasi Festival Film Indonesia

Nadin Amizah lahir di Bandung, Jawa Barat. Ia adalah anak dari pasangan Raja dan Intan Gurnita Widiatie. Ia diketahui memiliki adik perempuan bernama Kayla Hendrina. 

 

