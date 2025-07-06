Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bikin Meleleh, Irwan Mussry Paparkan Mengapa Bisa Royal dengan Maia Estianty

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |15:05 WIB
Bikin Meleleh, Irwan Mussry Paparkan Mengapa Bisa Royal dengan Maia Estianty
Irwan Mussry dan Maia Estianty (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Suami Maia Estianty, Irwan Mussry menjelaskan bagaimana dirinya bisa royal kepada istrinya.

Irwan memang tak tanggung-tanggung dalam memanjakan Maia. Terbaru, Maia diberikan tiket berlibur ke Eropa, salah satunya ke Paris, Prancis.

Tak hanya menikmati liburan di Eropa, Maia juga mendapatkan hadiah dari Irwan Mussry selama berlibur. Maia berkesempatan menonton konser Beyonce di Paris. Ia begitu senang bisa menonton konser penyanyi Hollywood ini tepat di hari terakhirnya berada di Paris.

“Mendadak suamiku beliin tiket (konser Beyonce) buat aku. Dia tahu aku penggila berat Beyonce,” kata Maia seperti dikutip Youtube ALELDULTV dikutip Minggu (6/7/2025).

Saat ditanya, mengapa Irwan begitu memanjakan Maia, pebisnis ini mengatakan bahwa dirinya bukan bermaksud pamer harta atau flexing. Ia mengaku bahwa dirinya hanya hidup sekali bersama Maia, dan ia bakal memanfaatkan hal itu sebaik mungkin.

Jawaban Irwan sontak membuat netizen meleleh. Mereka menganggap bahwa Irwan merupakan sosok suami idaman. Tak jarang pula, banyak netizen yang mengaitkan kebahagiaan Maia kini dengan mantan Suaminya Ahmad Dhani.

"MaSyaa Alloh. Bahagianya mbak Maia. Alloh berikan pengganti yang lebih baik," kata salah satu netizen.

 

Halaman:
1 2
