HOME CELEBRITY MUSIK

My Chemical Romance Siap Guncang Jakarta, Tiket Segera Dijual

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |10:59 WIB
A
A
A

JAKARTA - My Chemical Romance dipastikan akan tampil di Jakarta dalam gelaran Hammersonic Festival 2026. Kabar bahagia ini diumumkan secara resmi oleh akun @hammersonicfest pada Senin (7/7/2025), sekaligus menandai kembalinya band emo legendaris tersebut ke hadapan penggemarnya di Indonesia.

Dalam unggahannya, pihak Hammersonic menuliskan, "MY CHEMICAL ROMANCE | MINGGU, 3 MEI 2026. Tiket dijual pada 9 Juli 2025 pukul 13.00 WIB (GMT+7 / Waktu Jakarta), eksklusif di hammersonic."

Mereka juga menegaskan seluruh informasi terbaru seputar acara ini hanya akan dibagikan melalui media sosial resmi Hammersonic dan situs resminya.

Kehadiran My Chemical Romance di Indonesia menjadi bagian dari perayaan satu dekade Hammersonic Festival yang bertajuk Hammersonic 2026: Decade of Dominion. Acara puncak festival ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 2 dan 3 Mei 2026 di Jakarta.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
