Teror Ular Pemakan Manusia Siap Bikin Tegang! Streaming Mega Snake di VISION+

JAKARTA – Bagi penggemar film action, petualangan dan sentuhan horor, VISION+ menghadirkan tayangan seru yang sayang untuk dilewatkan, yakni Mega Snake. Film produksi Sci Fi Pictures yang pertama kali tayang pada 2007 ini menawarkan kisah mendebarkan tentang seekor ular kuno pemangsa manusia yang tumbuh menjadi makhluk raksasa tak terkendali.

Streaming dengan klik di sini.

Kisah film dimulai pada tahun 1986, saat Les Daniels kecil mengalami trauma akibat kematian sang ayah yang digigit ular saat upacara keagamaan. Dua puluh tahun kemudian, Les masih dihantui ketakutannya terhadap ular, sementara kakaknya, Duff, berusaha “menyembuhkannya” dengan cara ekstrem.

Duff mencuri seekor ular kecil yang disimpan dalam toples dari Screaming Hawk, seorang penjaga tradisi suku asli yang memperingatkan bahwa ular bernama Unteka itu adalah makhluk

purba yang dapat tumbuh besar secara drastis jika diberi makan makhluk hidup. Tentu saja, peringatan itu diabaikan.

Begitu toplesnya pecah dan Unteka bebas, teror pun dimulai. Ular tersebut memakan kucing, ayam, hingga manusia, tumbuh hingga mencapai panjang 70 kaki (sekitar 21 meter). Kekacauan terjadi di seluruh kota, termasuk di sebuah festival rakyat yang menampilkan Feedback sebagai tamu spesial.