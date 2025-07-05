Serunya Mancing Bareng Duo Cantik di Mancing Manies GTV!

KALAU kamu lagi cari tontonan akhir pekan yang beda dari biasanya, saatnya kenalan dengan program GTV: Mancing Manies! Bukan sekadar acara mancing biasa, program ini siap mengajakmu ke spot-spot pancing yang estetik dan penuh kejutan, bareng dua sosok perempuan tangguh dan cantik, Aura Pawita dan Maria Andromeda.

Tayang setiap hari Minggu pukul 18.30 WIB, Mancing Manies akan membawamu menyelami serunya dunia memancing dengan cara yang ringan, asyik, dan pastinya seru.

Selain menyajikan aksi memancing yang menegangkan dan menyenangkan, program ini juga dibumbui dengan informasi yang insightful buat kamu yang mau coba mincing pertama kali. Kamu akan dapat berbagai tips mancing langsung dari ahlinya, mulai dari cara memilih umpan yang tepat, sampai teknik mancing di spot karang.

Mancing Manies cocok banget ditonton bareng keluarga, teman, atau siapa pun yang butuh hiburan yang segar dan menyenangkan. Bahkan kalau kamu belum pernah mancing sekalipun, acara ini bisa jadi pintu masuk buat hobi baru yang bikin nagih!

Jadi, jangan lewatkan Mancing Manies, setiap hari Minggu pukul 18.30 WIB hanya di GTV. Dan pastikan siaran digital GTV di rumahmu sudah jernih. Kalau ada kendala, kamu bisa scan ulang set top box atau atur ulang antena. Masih bermasalah? Tinggal hubungi Layanan Solusi TV Digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB via chat).

