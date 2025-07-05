Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Serunya Mancing Bareng Duo Cantik di Mancing Manies GTV!

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |14:30 WIB
Serunya Mancing Bareng Duo Cantik di Mancing Manies GTV!
KALAU kamu lagi cari tontonan akhir pekan yang beda dari biasanya, saatnya kenalan dengan program GTV: Mancing Manies! (Foto: Gtv)
A
A
A

KALAU kamu lagi cari tontonan akhir pekan yang beda dari biasanya, saatnya kenalan dengan program GTV: Mancing Manies! Bukan sekadar acara mancing biasa, program ini siap mengajakmu ke spot-spot pancing yang estetik dan penuh kejutan, bareng dua sosok perempuan tangguh dan cantik, Aura Pawita dan Maria Andromeda.

Tayang setiap hari Minggu pukul 18.30 WIB, Mancing Manies akan membawamu menyelami serunya dunia memancing dengan cara yang ringan, asyik, dan pastinya seru. 

Selain menyajikan aksi memancing yang menegangkan dan menyenangkan, program ini juga dibumbui dengan informasi yang insightful buat kamu yang mau coba mincing pertama kali. Kamu akan dapat berbagai tips mancing langsung dari ahlinya, mulai dari cara memilih umpan yang tepat, sampai teknik mancing di spot karang.

Mancing Manies cocok banget ditonton bareng keluarga, teman, atau siapa pun yang butuh hiburan yang segar dan menyenangkan. Bahkan kalau kamu belum pernah mancing sekalipun, acara ini bisa jadi pintu masuk buat hobi baru yang bikin nagih!

Jadi, jangan lewatkan Mancing Manies, setiap hari Minggu pukul 18.30 WIB hanya di GTV. Dan pastikan siaran digital GTV di rumahmu sudah jernih. Kalau ada kendala, kamu bisa scan ulang set top box atau atur ulang antena. Masih bermasalah? Tinggal hubungi Layanan Solusi TV Digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, pukul 09.00–18.00 WIB via chat).

Jangan lupa follow juga Instagram @officialgtvid untuk update lokasi-lokasi mancing seru dan bocoran episode berikutnya!

(rhs)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284//gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/598/3172214//road_to_amazing_23-BMOA_large.JPG
Road to Amazing 23, Deretan Tayangan Spesial Sambut Perayaan Ulang Tahun GTV ke-23!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/598/3170168//gtv_big_movies-vCRK_large.jpg
Absolute Cinema, Deretan Film Blockbuster Terbaik di GTV Big Movies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/261/3170080//persib_bandung-niS8_large.jpg
Live Malam Hari di GTV! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors di AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/598/3168495//entong-q2Zo_large.jpg
Entong, Animasi Lokal Favorit Anak Indonesia Hadirkan Episode Baru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/598/3165853//7_manusia_harimau-iRc5_large.JPG
7 Manusia Harimau Siap Mengaum di GTV Mulai 31 Agustus!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement