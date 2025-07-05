Perjuangan Ersa Mayori Kuliah S2: Tak Mudah, Bukan Berarti Enggak Bisa

Perjuangan Ersa Mayori Kuliah S2: Tak Mudah Bukan Berarti Enggak Bisa. (Foto: Instagram/@ersamayori)

JAKARTA - Ersa Mayori mengungkapkan perjuangannya untuk bisa mengenyam pendidikan pascasarjana di tengah kesibukannya sebagai public figure. Lewat Instagram, dia membagikan momen saat mengerjakan tugas kuliah.

Dalam foto unggahannya, Ersa tampak ditemani laptop, buku catatan, dan botol minum. “Umur segini masih berkutat sama tugas kuliah, thesis, dan jurnal. Mantap!” katanya dikutip dari Instagram @ersamayori pada Sabtu (5/7/2025).

Ersa Mayori mengaku, sempat tak percaya diri saat pertama kali kembali memutuskan untuk kembali kuliah. Pasalnya, dia sudah meninggalkan dunia kuliah sekitar 20 tahun silam.

Namun bukannya mundur, Ersa memilih untuk menghadapi tantangan tersebut. Ia mengaku bersyukur memilih untuk kembali ke bangku kuliah dan kini sudah melewati lebih dari setengah perjalanan menuju gelar magister.

Ibu dua anak ini kemudian menyelipkan pesan inspiratif bagi siapapun yang mungkin masih ragu untuk mengejar pendidikan lebih tinggi di usia dewasa.