Belum Selesai Wamil, Song Kang Digaet Bintangi Drama Four Hands

SEOUL - Song Kang dikabarkan akan membintangi drama musikal berjudul Four Hands setelah menyelesaikan masa tugasnya di militer, pada akhir tahun 2025.

Kabar tersebut kemudian ditanggapi agensi sang aktor, Namoo Actors. “Drama Four Hands adalah salah satu proyek yang tengah dipertimbangkannya,” ujar agensi itu dikutip dari SPOTV News, pada Senin (30/6/2025)

Belum Selesai Wamil, Song Kang Digaet Bintangi Drama Four Hands. (Foto: Instagram/@songkang_b)

Sekadar informasi, 'four hands' adalah istilah piano yang merujuk pada teknik di mana dua orang memainkan satu piano bersama-sama.

Bersetting di sebuah sekolah seni, drama ini nantinya akan bercerita tentang persahabatan, cinta, persaingan, dan momen anak muda bertumbuh bersama.

Cerita drama Four Hands akan menggambarkan perjalanan para siswa tersebut menuju kedewasaan, dimulai dari masa sekolah hingga kehidupan menjadi orang dewasa.

Song Kang, menurut Newsen, digaet untuk menghidupkan peran seorang pianis jenius yang memiliki pesona yang halus sekaligus tajam.

Jika sang aktor menerima tawaran membintangi Four Hands, maka proses syuting akan dilakukan setelah sang aktor menyelesaikan wajib militer, pada 1 Oktober mendatang.*

