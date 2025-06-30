Sinopsis Film Jurassic World: Rebirth, Aksi Scarlett Johansson Melawan Dinosaurus

LOS ANGELES – Jurassic World Rebirth merupakan film kelanjutan dari seri film Jurassic World dan Jurassic Park yang diperkirakan akan tayang pada pada 2 Juli 2025.

Film yang diproduksi oleh Universal Pictures ini akan menggandeng Scarlett Johansson untuk memerankan karakter Zora Bennett, pemeran utama dalam film ini.

Film ini akan mengisahkan kelanjutan dari Jurassic World Dominion. Lima tahun setelah Jurassic World Dominion, para dinosaurus harus beradaptasi dengan ekologi planet yang tidak ramah bagi dinosaurus.

Kebanyakan tinggal di daerah khatulistiwa yang mirip dengan habitat asli mereka dan hidup terisolasi.

Selain itu, ada tiga dinosaurus terbesar yang disebut dapat menjadi obat karena memiliki manfaat ajaib dan dapat menyelamatkan nyawa umat manusia.