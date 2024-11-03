5 Artis Hollywood yang Dikenal Lebih Tajir dari Suami

5 Artis Hollywood yang Dikenal Lebih Tajir dari Suami. (Foto: Nicole Kidman dan Keith Urban/Instagram/@nicolekidman)

JAKARTA - Artis Hollywood yang dikenal lebih tajir dari sang suami. Kerja keras mereka di dunia hiburan tak hanya membawa kesuksesan namun juga menggemukkan rekening mereka. Kekayaan mereka bahkan mampu melampaui capaian sang suami.

5 Artis Hollywood yang Dikenal Lebih Tajir dari Suami

1.Julia Roberts

Julia Roberts yang memiliki kekayaan sebesar USD250 juta (Rp3,9 triliun), menikah dengan Daniel Moder pada 4 Juli 2002. Sebagai sinematografer, Moder diduga hanya memiliki kekayaan sekitar USD10 juta atau setara Rp159 miliar.

5 Artis Hollywood yang Dikenal Lebih Tajir dari Suami. (Foto: Julia Roberts dan Daniel Moder/Instagram/@juliaroberts)

Cukup dapat dimaklumi jika Roberts memiliki kekayaan lebih baik banyak dari suaminya. Selama 4 dekade kariernya, dia telah membintangi sederet film box office yang membuatnya menjadi aktris Hollywood wanita pertama yang digaji USD20 juta (Rp317 miliar).

2.Jennifer Lopez

Artis Hollywood yang dikenal lebih tajir dari suami berikutnya adalah Jennifer Lopez. Dia memiliki kekayaan USD400 juta atau setara Rp6,3 triliun dari profesinya sebagai penyanyi, aktor, dan pengusaha. Sementara Ben Affleck, memiliki kekayaan sekitar USD150 juta atau sekitar Rp2,3 triliun.

5 Artis Hollywood yang Dikenal Lebih Tajir dari Suami. (Foto: Jennifer Lopez dan Ben Affleck/Hello Magazine)

Sayang, pernikahan yang dibangun pasangan ini sejak 16 Juli 2022 itu kini terancam bubar. Pasalnya, Jennifer sudah resmi menggugat cerai Ben di Pengadilan Tinggi Los Angeles, pada 20 Agustus 2024. Pasangan ini diketahui pisah rumah sejak 26 April 2024.

3.Scarlett Johansson

Scarlett Johansson diketahui memiliki kekayaan bersih sebesar USD165 juta atau setara Rp2,6 triliun, sebelum dipinang Colin Jost pada Oktober 2020. Sementara Colin memiliki kekayaan sekitar USD10 juta atau sekitar Rp159 miliar.

5 Artis Hollywood yang Dikenal Lebih Tajir dari Suami. (Foto: Scarlett Johansson dan Colin Jost/NBC Universal)

Sebagian besar kekayaan Scarlett didapatkannya dari sederet film suksesnya bersama Marvel Studios: Iron Man 2, The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age Ultron, Captain America: Civil War, dan Black Widow.