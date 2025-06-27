Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

5 Film soal Pendakian Gunung yang Wajib Ditonton, Menginspirasi Sekaligus Bikin Deg-degan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 27 Juni 2025 |13:15 WIB
5 Film soal Pendakian Gunung yang Wajib Ditonton, Menginspirasi Sekaligus Bikin Deg-degan
5 Cm sempat meledak di tahun 2012
A
A
A

JAKARTA - Bagi yang penasaran tentang mendaki gunung tapi tak memiliki keberanian untuk melakukannya, bisa menyaksikan film bertema pendakian. Ini bukan hanya menyuguhkan keindahan alam, tapi juga kisah perjuangan, persahabatan, hingga pertaruhan nyawa.

Film bertema pendakian gunung biasanya menyuguhkan latar alam yang indah tapi juga ekstrem. Bahkan, ada banyak film yang dibuat berdasarkan kisah nyata yang menyajikan ketegangan dan emosi mendalam.

Berikut lima film tentang pendakian gunung yang wajib masuk daftar tontonan bagi para pencinta alam maupun penikmat film petualangan, seperti dilansir dari berbagai sumber:

1. Everest (2015)

Tragedi pada pendakian Gunung Everest pada 1996 menjadi inspirasi untuk membuat film yang mendunia. Film yang disutradarai oleh Baltasar Kormakur ini menggambarkan perjuangan kelompok pendaki yang harus menghadapi badai hebat saat berada di zona maut. 

Film ini dibintangi Jake Gyllenhaal dan Jason Clarke, serta menghadirkan visual pegunungan yang begitu memukau dan realistis. Ketegangan demi ketegangan membuat film ini menjadi salah satu film pendakian terbaik yang pernah dibuat.

2. The Summit (2012)

The Summit merupakan film dokumenter yang menceritakan tragedi di Gunung K2 pada 2008, di mana 11 pendaki kehilangan nyawa. Film ini menggabungkan rekaman asli, wawancara, dan reka ulang dramatis yang menggugah emosi penonton. 

3. Touching the Void (2003)

Film ini mengisahkan pengalaman nyata dua pendaki asal Inggris, Joe Simpson dan Simon Yates, saat menaklukkan Siula Grande di Pegunungan Andes. 

Touching the Void menyuguhkan kisah luar biasa tentang keberanian, rasa sakit, dan keajaiban hidup. Film ini dibuat dalam format dokumenter-drama dan berhasil meraih banyak pujian kritikus berkat penggambaran emosional dan fisiknya yang sangat autentik.

 

Topik Artikel :
Pendaki Gunung Film 5 Cm
