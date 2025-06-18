Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jadi Biduan, Michelle Ziudith Kecanduan Lagu Dangdut Koplo

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |14:01 WIB
Jadi Biduan, Michelle Ziudith Kecanduan Lagu Dangdut Koplo
Jadi Biduan, Michelle Ziudith Kecanduan Lagu Dangdut Koplo (Foto: IG Michelle Ziudith)
A
A
A

JAKARTAMichelle Ziudith tampil beda dalam film terbarunya Angel Pol. Dalam film garapan sutradara Hanny R Saputra ini, Michelle memerankan karakter Lastri, seorang biduan dangdut koplo yang memulai karier dari jalanan. Ia beradu akting dengan Bhisma Mulia, Jolene Marie, hingga komika Fajar Nugra.

Michelle mengaku langsung tertarik sejak pertama kali membaca naskah film bergenre drama komedi ini. Menurutnya, karakter Lastri menawarkan tantangan emosional yang kuat dan dilengkapi unsur kritik sosial yang dikemas dengan jenaka.

“Skenario mentahnya aja udah lucu banget,” ujar Michelle saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).

Jadi Biduan, Michelle Ziudith Kecanduan Lagu Dangdut Koplo
Jadi Biduan, Michelle Ziudith Kecanduan Lagu Dangdut Koplo

 “Karakter Lastri punya transisi emosional yang kuat. Komedinya berbobot, dan ada sindiran politik yang disampaikan secara apik.”

Peran sebagai Lastri membawa Michelle keluar dari zona nyaman. Ia harus menyanyikan lagu-lagu dangdut koplo berbahasa Jawa dengan gaya khas biduan, lengkap dengan goyangan enerjik dan penampilan glamor ala penyanyi panggung.

“Aku benar-benar tertantang. Musik koplo itu kompleks banget. Instrumennya asing buat aku,” ungkap Michelle.

Awalnya tidak terbiasa mendengar dangdut koplo, Michelle justru mulai menikmatinya seiring proses syuting berlangsung. Bahkan setelah promosi film ke Yogyakarta, ia mengaku masih mendengarkan lagu-lagu Jawa karena sudah terbawa suasana.

“Biasanya aku nggak pernah dengerin lagu koplo, tapi lama-lama masuk juga. Sekarang malah jadi suka,” tambahnya.

Beruntung, Michelle mendapat lawan main yang suportif, salah satunya Jolene Marie. Pemeran karakter Odelia ini sudah menyukai lagu-lagu Jawa sebelum terlibat dalam film, dan ikut membantu Michelle mengenali nuansa koplo.

“Jolene tuh suka banget lagu-lagu Jawa. Jadi waktu bareng dia, aku jadi lebih mendalami musik koplo dan ternyata menyenangkan,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184832//sarwendah-EMWw_large.jpg
Kena Mental, Sarwendah Konsul ke Psikolog Usai Didatangi Penagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184752//sarwendah-TioB_large.jpg
Sarwendah Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak: Tinggal WhatsApp Aku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/629/3184707//gustiwiw-pIjW_large.jpg
Kisah Bunda Gustiwiw Bangga Anaknya Raih Penghargaan Meski Telah Tiada: Ini yang Dia Inginkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/482/3184589//andrew-Ds82_large.jpg
Meditasi, Cara Marissa Anita Hadapi Perceraian 17 Tahun Pernikahan dengan Andrew Trigg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184542//prilly_latuconsina-VIls_large.jpg
Prilly Latuconsina Klarifikasi Usai Disebut Sakit karena Makin Kurus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184540//agnez_mo-WsBI_large.JPG
Nama Besar Tak Jadi Jaminan, Agnez Mo Ikut Audisi hingga Screen Test untuk Series Reacher 4
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement