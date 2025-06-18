Jadi Biduan, Michelle Ziudith Kecanduan Lagu Dangdut Koplo

JAKARTA – Michelle Ziudith tampil beda dalam film terbarunya Angel Pol. Dalam film garapan sutradara Hanny R Saputra ini, Michelle memerankan karakter Lastri, seorang biduan dangdut koplo yang memulai karier dari jalanan. Ia beradu akting dengan Bhisma Mulia, Jolene Marie, hingga komika Fajar Nugra.

Michelle mengaku langsung tertarik sejak pertama kali membaca naskah film bergenre drama komedi ini. Menurutnya, karakter Lastri menawarkan tantangan emosional yang kuat dan dilengkapi unsur kritik sosial yang dikemas dengan jenaka.

“Skenario mentahnya aja udah lucu banget,” ujar Michelle saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/6/2025).

“Karakter Lastri punya transisi emosional yang kuat. Komedinya berbobot, dan ada sindiran politik yang disampaikan secara apik.”

Peran sebagai Lastri membawa Michelle keluar dari zona nyaman. Ia harus menyanyikan lagu-lagu dangdut koplo berbahasa Jawa dengan gaya khas biduan, lengkap dengan goyangan enerjik dan penampilan glamor ala penyanyi panggung.

“Aku benar-benar tertantang. Musik koplo itu kompleks banget. Instrumennya asing buat aku,” ungkap Michelle.

Awalnya tidak terbiasa mendengar dangdut koplo, Michelle justru mulai menikmatinya seiring proses syuting berlangsung. Bahkan setelah promosi film ke Yogyakarta, ia mengaku masih mendengarkan lagu-lagu Jawa karena sudah terbawa suasana.

“Biasanya aku nggak pernah dengerin lagu koplo, tapi lama-lama masuk juga. Sekarang malah jadi suka,” tambahnya.

Beruntung, Michelle mendapat lawan main yang suportif, salah satunya Jolene Marie. Pemeran karakter Odelia ini sudah menyukai lagu-lagu Jawa sebelum terlibat dalam film, dan ikut membantu Michelle mengenali nuansa koplo.

“Jolene tuh suka banget lagu-lagu Jawa. Jadi waktu bareng dia, aku jadi lebih mendalami musik koplo dan ternyata menyenangkan,” tuturnya.