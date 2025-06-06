Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pagi si Kecil Lebih Seru Bersama JJ dan Thomas di Dunia Penuh Imajinasi

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Juni 2025 |10:10 WIB
Pagi si Kecil Lebih Seru Bersama JJ dan Thomas di Dunia Penuh Imajinasi
Pagi si Kecil Lebih Seru Bersama JJ dan Thomas di Dunia Penuh Imajinasi. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Setiap pagi kini bisa jadi momen berkualitas bareng si kecil lewat tayangan seru, edukatif, dan penuh warna dari GTV Amazing Kids

GTV menghadirkan serial-serial anak favorit yang tak hanya menghibur namun juga mengajarkan nilai-nilai positif seperti keberanian, persahabatan, kerja sama, hingga rasa ingin tahu yang tinggi.

Pagi hari dibuka dengan petualangan di Pulau Sodor bersama Thomas & Friends yang tayang setiap Senin-Jumat, pukul 06.30 WIB. Serial ini akan mengajak anak menjelajahi dunia Thomas si lokomotif biru. 

Lewat episode Thomas: Sodor Legend of the Lost Treasure dan Thomas: King of the Railway, anak akan belajar arti tanggung jawab, pentingnya kerjasama tim, serta keberanian mengambil keputusan. 

Setelah itu, ada Cocomelon & Sahabat yang tayang di GTV, setiap Senin-Sabtu, mulai pukul 07.30 WIB. Animasi satu ini hadir dengan lagu-lagu ceria dan cerita sehari-hari yang mudah dipahami anak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
