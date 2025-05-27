Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lulus S1 Filsafat Hindu, Happy Salma: Semoga Api Pengetahuan Terus Menyala

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 27 Mei 2025 |06:08 WIB
Lulus S1 Filsafat Hindu, Happy Salma: Semoga Api Pengetahuan Terus Menyala
Lulus S1 Filsafat Hindu, Happy Salma: Semoga Api Pengetahuan Terus Menyala (Foto: IG Happy Salma)
A
A
A

JAKARTA - Happy Salma menorehkan pencapaian baru di bidang akademik. Aktris sekaligus pegiat seni ini resmi menyelesaikan studi Sarjana di Program Studi Filsafat Hindu, Fakultas Ilmu Agama, Seni, dan Budaya Universitas Hindu Indonesia.

Melalui unggahan yang ia bagikan, Happy menyampaikan rasa syukurnya atas proses panjang yang ia jalani selama menempuh pendidikan. Ia pun menyampaikan pesan penuh makna tentang pentingnya kesadaran dalam memahami kebenaran.

“Akan tetapi, kebenaran itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kesadaran saat melakukannya,” tulis Happy di Instagram, Selasa (27/5/2025).

Happy Salma
Lulus S1 Filsafat Hindu, Happy Salma: Semoga Api Pengetahuan Terus Menyala

Dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan itu, Happy Salma juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan sahabat seperjuangan yang telah membersamai perjalanan intelektualnya selama ini.

“Terima kasih kepada para dosen dan sahabat sejawat yang telah menemani saya mempelajari lebih banyak ilmu filsafat, seni, dan budaya, juga tentang kebijaksanaan hidup,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
