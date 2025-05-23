Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Dali Wassink Dukung Jennifer Coppen Move On

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |04:02 WIB
Ibunda Dali Wassink Dukung Jennifer Coppen Move On
JAKARTA – Ibunda mendiang Dali Wassink, Yaya, menyampaikan dukungannya kepada Jennifer Coppen untuk terus melanjutkan hidup setelah kepergian sang suami pada 18 Juli 2024. Dalam pernyataannya, Yaya meminta publik agar tidak memaksa Jennifer untuk terus terpuruk dalam kesedihan.

Ia pun mengimbau netizen untuk realistis dan mendukung keluarganya usai kepergian Dali Wassink

"Kalian mau Jennifer pergi ke London bareng Papa Dali? Kalian ingin Jennifer makan malam dengan Papa Dali? Itu tidak mungkin," ujar Yaya, lewat akun TikTok-nya, @yayakamari1, Jumat (23/5/2025).

Potret dan Profil Jennifer Coppen, Selebritis yang Sempat Diisukan Pacari Justin Hubner
Menurut Yaya, meski kesedihan masih melekat di hati Jennifer, hidup harus tetap berjalan. Sebagai seorang ibu, Yaya merasa tidak ada yang lebih kehilangan dibanding dirinya sendiri.

"Meski kesedihan masih ada dalam hatinya, ia harus tetap hidup. Begitu juga dengan Yaya. Tidak ada yang paling sedih dan terpukul karena kepergian Dali selain seorang ibu," tegasnya.

Yaya juga mengaku tidak ingin melihat Jennifer terus terpuruk hingga mengabaikan hidupnya sendiri.

"Aku tidak mau melihat Jennifer menangis terus, tidak bisa menjalankan bisnis, tidak bisa move on, tidak punya kehidupan, tidak bahagia. Lebih baik mati saja kalau begitu," ungkap Yaya dengan nada emosional.

Namun di balik pernyataan itu, Yaya tetap mendukung penuh keputusan Jennifer untuk bangkit. Ia percaya Jennifer tidak akan pernah melupakan Dali, tetapi tetap harus menjalani kehidupan dengan semangat.

"Kamu harus tetap menjalani hidup dengan cara yang positif. Kamu tidak harus melupakannya, tetapi tetap harus melanjutkan hidup," kata Yaya menutup pernyataannya.

 

