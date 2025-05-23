Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tanggapi Konflik Zoe dan Jennifer Coppen, Ibunda Dali Wassink: Kami Keluarga

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |18:30 WIB
Tanggapi Konflik Zoe dan Jennifer Coppen, Ibunda Dali Wassink: Kami Keluarga
Tanggapi Konflik Zoe dan Jennifer Coppen, Ibunda Dali Wassink: Kami Keluarga (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ibu mendiang Yita Dali Wassink, Yaya, turut menanggapi konflik antara Zoe dan Jennifer Coppen. Sebelumnya, Jennifer sudah menjelaskan soal kondisi hubungannya dengan adik Dali Wassink tersebut. 

Melalui akun TikTok-nya, @yayakamari1, Yaya mengaku sudah mengetahui adanya pergesekan antara Zoe dan Jennifer sehingga menjadi perbincangan publik. 

Namun, menurut Yaya, hal itu wajar dialami dalam sebuah keluarga. Dia juga memahami kedua perasaan putrinya itu. 

Potret dan Profil Jennifer Coppen, Selebritis yang Sempat Diisukan Pacari Justin Hubner
Tanggapi Konflik Zoe dan Jennifer Coppen, Ibunda Dali Wassink: Kami Keluarga (Foto: ist)

"Zoe dan Jennifer bertengkar adalah hal wajar dan biasa terjadi. Kami layaknya keluarga lain," kata Yaya dikutip pada Jumat (23/5/2025). 

Yaya lalu menanggapi komentar netizen soal kedekatan Jennifer dengan pemain Timnas Indonesia Justin Hubner. Nenek Kamari Sky Wassink itu mengetahui kepergian Jenn ke London. 

"Jennifer move on terlalu cepat. Jennifer pergi ke London dengan Justin," katanya lalu tertawa. 

Yaya lalu memberikan pesan khusus kepada netizen untuk tak memaksa menantunya itu. Dia juga menilai perjuangan Jennifer luar biasa karena bisa bertahan setelah kepergian Dali Wassink pada 18 Juli 2024 silam 

"Kalian mau Jennifer pergi ke London bareng Papa Dali? Kalian ingin Jennifer makan malam dengan Papa Dali? Itu tidak mungkin," lanjutnya. 

"Meski kesedihan masih ada dalam hatinya (Jennifer), ia harus tetap hidup. Begitu juga dengan Yaya, tidak ada orang yang paling sedih dan terpukul karena kepergian Dali melainkan seorang ibu," tegas Yaya. 

"Aku tidak mau melihat Jennifer menangis terus, tidak bisa menjalankan bisnis, tidak bisa move on, tidak punya kehidupan, tidak bahagia, lebih baik mati saja kalau begitu," sambungnya. 

 

Halaman:
1 2
