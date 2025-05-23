Raffi Ahmad Posting Gaya Tidur Ariel Menganga, Netizen Heboh

JAKARTA - Raffi Ahmad bersama teman-temannya, Desta, Gading Marten dan Ariel Noah yang tergabung dalam geng motor The Dudas Minus One tengah melakukan touring. Raffi mengabadikan perjalanan seru tersebut di akun Instagram miliknya.

Bukan hanya sekadar perjalanan touring, beberapa momen kocak juga turut diunggah Raffi. Terbaru, Raffi mengunggah momen langka ketika Ariel tertidur pulas karena kelelahan.

Dalam video tersebut, Ariel tidur menganga. Sontak, Raffi dan kawan-kawan tertawa terbahak-bahak melihat momen tersebut.

Raffi Ahmad Posting Gaya Tidur Ariel Menganga, Netizen Heboh (Foto: IG Raffi)

“Yaaa kadang kita riding, kadang kita kidding. Wakakakakak... kabuuurrrr!” tulis Raffi di caption, mengundang tawa para pengikutnya.

Respons dari netizen pun tidak kalah heboh. Banyak yang ikut tertawa melihat sisi lain dari vokalis band papan atas tersebut. “Bapack-bapack cool vibes-nya the best lah!” tulis seorang netizen. Ada pula yang berkomentar, “Seru sekali, apalagi kalau gak pakai sound ‘A’, wkaka!”

Unggahan tersebut semakin ramai dengan komentar-komentar lucu lainnya. “Ternyata artis juga bisa tidur sambil nganga yaa,” tulis warganet lain yang tak bisa menahan tawa.