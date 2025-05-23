Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jadwal Tayang Avengers Doomsday dan Secret Wars Resmi Diundur

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Mei 2025 |05:07 WIB
Jadwal Tayang Avengers Doomsday dan Secret Wars Resmi Diundur
Jadwal Tayang Avengers Doomsday dan Secret Wars Resmi Diundur (Foto: Marvel)
A
A
A

LOS ANGELES - Dua film besar dari Marvel Studios, Avengers: Doomsday dan Avengers: Secret Wars, resmi mengalami penundaan jadwal tayang. Avengers: Doomsday yang sebelumnya dijadwalkan rilis pada 1 Mei 2026 kini akan tayang 18 Desember 2026. Sementara itu, sekuelnya Avengers: Secret Wars juga mundur dari 7 Mei 2027 menjadi 17 Desember 2027.

Dilansir Variety, penundaan ini diumumkan Disney bersamaan dengan perombakan besar jadwal rilis film-film mereka. Salah satu langkah signifikan adalah penghapusan beberapa proyek Marvel yang belum diumumkan dari kalender tayang. Proyek tanpa judul yang semula dijadwalkan pada 13 Februari 2026 kini ditiadakan, sementara dua tanggal lainnya — 6 November 2026 dan 5 November 2027 — kini hanya dicatat sebagai film produksi Disney tanpa keterangan Marvel.

Avengers 6
Jadwal Tayang Avengers Doomsday dan Secret Wars Resmi Diundur 

Dengan penjadwalan ulang ini, Avengers: Doomsday dan film garapan Sony, Spider-Man: Brand New Day, menjadi satu-satunya film Marvel Cinematic Universe yang dijadwalkan tayang di bioskop sepanjang tahun 2026.

Hal yang cukup mencolok: tak ada film Marvel lain yang dijadwalkan rilis di bioskop antara The Fantastic 4: First Steps (25 Juli 2025) dan film Spider-Man 4 versi Tom Holland (31 Juli 2026). Jeda lebih dari satu tahun ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah MCU sejak masa pandemi, yakni antara Spider-Man: Far From Home (2019) dan Black Widow (2021).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/206/3137331/the_new_avengers-fNoZ_large.jpg
Thunderbolts Ubah Judul Jadi The New Avengers, Pertaruhan Disney dari Ancaman Kerugian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/206/2973813/the-fantastic-four-akan-berlatar-1960-an-qa6OF1LPnZ.jpg
The Fantastic Four Akan Berlatar 1960-an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/206/2970542/marvel-rilis-daftar-pemain-the-fantastic-four-Lx9LqUI0EA.jpg
Marvel Rilis Daftar Pemain The Fantastic Four
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/206/2945828/5-artis-hollywood-yang-pernah-dipecat-marvel-terbaru-jonathan-majors-JjXp4VHJFh.jpg
5 Artis Hollywood yang Pernah Dipecat Marvel, Terbaru Jonathan Majors
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/33/2941423/jonathan-majors-resmi-dipecat-marvel-imbas-pelecehan-kepada-mantan-kekasih-1dWZ4LZXJq.jpg
Jonathan Majors Dipecat Marvel, Proyek The Avengers Kang Dynasty Gagal Total
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/206/2917061/sinopsis-loki-season-2-put5wvmDBI.jpg
Sinopsis Loki Season 2
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement