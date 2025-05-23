Jadwal Tayang Avengers Doomsday dan Secret Wars Resmi Diundur

LOS ANGELES - Dua film besar dari Marvel Studios, Avengers: Doomsday dan Avengers: Secret Wars, resmi mengalami penundaan jadwal tayang. Avengers: Doomsday yang sebelumnya dijadwalkan rilis pada 1 Mei 2026 kini akan tayang 18 Desember 2026. Sementara itu, sekuelnya Avengers: Secret Wars juga mundur dari 7 Mei 2027 menjadi 17 Desember 2027.

Dilansir Variety, penundaan ini diumumkan Disney bersamaan dengan perombakan besar jadwal rilis film-film mereka. Salah satu langkah signifikan adalah penghapusan beberapa proyek Marvel yang belum diumumkan dari kalender tayang. Proyek tanpa judul yang semula dijadwalkan pada 13 Februari 2026 kini ditiadakan, sementara dua tanggal lainnya — 6 November 2026 dan 5 November 2027 — kini hanya dicatat sebagai film produksi Disney tanpa keterangan Marvel.

Dengan penjadwalan ulang ini, Avengers: Doomsday dan film garapan Sony, Spider-Man: Brand New Day, menjadi satu-satunya film Marvel Cinematic Universe yang dijadwalkan tayang di bioskop sepanjang tahun 2026.

Hal yang cukup mencolok: tak ada film Marvel lain yang dijadwalkan rilis di bioskop antara The Fantastic 4: First Steps (25 Juli 2025) dan film Spider-Man 4 versi Tom Holland (31 Juli 2026). Jeda lebih dari satu tahun ini menjadi yang terpanjang dalam sejarah MCU sejak masa pandemi, yakni antara Spider-Man: Far From Home (2019) dan Black Widow (2021).