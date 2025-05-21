Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNCTV Hadirkan Konser Spesial Road To Kilau Raya Tribute To Titiek Puspa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |18:41 WIB
MNCTV Hadirkan Konser Spesial Road To Kilau Raya Tribute To Titiek Puspa
MNCTV Hadirkan Konser Spesial Road To Kilau Raya Tribute To Titiek Puspa (Foto: MNCTV)
JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan sajian spektakuler lewat konser Road To Kilau Raya: Tribute To Titiek Puspa yang tayang pada Kamis, 22 Mei 2024 pukul 21.30 WIB.

Konser ini menjadi momen penghormatan istimewa untuk mendiang Titiek Puspa, sang legenda musik Indonesia. Dibalut dengan konsep megah, konser ini akan menampilkan lagu-lagu nostalgia milik Titiek Puspa yang dibawakan secara istimewa oleh deretan penyanyi papan atas.

Nama-nama besar seperti Inul Daratista, Elvy Sukaesih, Farel Prayoga, Selfi KDI, Novia Bachmid, hingga Zainul RSD akan tampil membawakan karya-karya legendaris yang telah melekat di hati masyarakat Indonesia. 

Tidak hanya itu, aksi dari pesulap Denny Darko serta penampilan memukau dari Kembang Goyang juga akan meramaikan panggung megah ini.

Dipandu oleh Irfan Hakim, konser ini juga akan menghadirkan berbagai kolaborasi spesial yang dijamin menghibur. Setiap penampilan dirancang untuk membawa penonton larut dalam nostalgia, mengenang jejak panjang perjalanan musik Titiek Puspa yang begitu melegenda.

Saksikan Road To Kilau Raya ‘Tribute To Titiek Puspa’, pada Kamis 22 Mei 21.30 di MNCTV rumahnya dangdut tanah air.

(aln)

