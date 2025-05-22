Berangkat Haji, Ruben Onsu Bingung soal Kurban

JAKARTA - Ruben Onsu tengah diliputi kebingungan terkait kewajiban berkurban menjelang Idul Adha. Pasalnya, ia akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah.

Dalam keterangannya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ruben mengaku sedang mencari kepastian soal hukum kurban bagi jemaah haji. "Ini aku juga udah tanyakan. Katanya kalau kita sudah berangkat ke sana (ibadah haji) kita gak usah kurban lagi?" ucap Ruben, Kamis (22/5/2025).

Kebingungan Ruben tak berhenti di situ. Ia mengaku sudah berjanji akan mengirim hewan kurban ke sebuah musala di Sukabumi.

“Tapi saya juga sudah janji sama musala yang di Sukabumi. Saya mau kirim sapi. Gimana ya? Saya harus tanya dulu,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Ruben Onsu awalnya tak menyangka bisa menjadi calon jemaah Haji di 2025. Dia bahkan merasa penuh kebingungan lantaran bisa pergi jani secepat ini usai mualaf.

Sementara, ia menyadari banyak umat muslim lainnya yang harus menunggu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.

"Saya juga awalnya masih bengong, ya masih nggak percaya, masih pengin belajar banyak dulu begitu, tetapi ya dijelasin, ini kesempatan, ini ini, ya sudah," tuturnya.