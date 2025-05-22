Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berangkat Haji, Ruben Onsu Bingung soal Kurban

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |17:03 WIB
Berangkat Haji, Ruben Onsu Bingung soal Kurban
Berangkat Haji, Ruben Onsu Bingung soal Kurban (Foto: IG Ruben Onsu)
A
A
A

JAKARTA - Ruben Onsu tengah diliputi kebingungan terkait kewajiban berkurban menjelang Idul Adha. Pasalnya, ia akan berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah.

Dalam keterangannya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ruben mengaku sedang mencari kepastian soal hukum kurban bagi jemaah haji. "Ini aku juga udah tanyakan. Katanya kalau kita sudah berangkat ke sana (ibadah haji) kita gak usah kurban lagi?" ucap Ruben, Kamis (22/5/2025).

Ruben Onsu
Berangkat Haji, Ruben Onsu Bingung soal Kurban 

Kebingungan Ruben tak berhenti di situ. Ia mengaku sudah berjanji akan mengirim hewan kurban ke sebuah musala di Sukabumi. 

“Tapi saya juga sudah janji sama musala yang di Sukabumi. Saya mau kirim sapi. Gimana ya? Saya harus tanya dulu,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Ruben Onsu awalnya tak menyangka bisa menjadi calon jemaah Haji di 2025. Dia bahkan merasa penuh kebingungan lantaran bisa pergi jani secepat ini usai mualaf. 

Sementara, ia menyadari banyak umat muslim lainnya yang harus menunggu lama untuk  berangkat ke Tanah Suci. 

"Saya juga awalnya masih bengong, ya masih nggak percaya, masih pengin belajar banyak dulu begitu, tetapi ya dijelasin, ini kesempatan, ini ini, ya sudah," tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185009/ruben_dan_jordi_onsu-TXSB_large.jpg
Jordi Onsu Pastikan Hubungan dengan Ruben Onsu Merenggang Bukan karena Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184679/sarwendah_dan_ruben_onsu-gPBc_large.jpg
Ruben Onsu Klaim Dipersulit Temui Anak, Sarwendah: Gampang, Tinggal WhatsApp Aku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184216/ruben_onsu-WgTZ_large.jpg
Konflik Memanas, Ruben Onsu Klaim Dipersulit Sarwendah Ketemu Anak meski Beri Nafkah Ratusan Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181196/ruben_onsu_dan_sarwendah-6Ev7_large.jpg
Ruben Onsu Tegur Fans yang Unggah Video Anaknya Bareng Giorgio Antonio, Sarwendah: Muak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175521/betrand_peto_dan_ruben_onsu-kr1n_large.jpg
Cara Unik Betrand Peto Ingatkan Ruben Onsu untuk Salat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/33/3173683/ruben_onsu-2XIm_large.jpg
Ruben Onsu Pilih Hengkang dari Acara TV setelah Statusnya sebagai Mualaf Dipermasalahkan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement