Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ruben Onsu Akui Sempat Tolak Ajakan Naik Haji, Ini Alasannya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |07:12 WIB
Ruben Onsu Akui Sempat Tolak Ajakan Naik Haji, Ini Alasannya
Ruben Onsu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengakui sempat menolak ajakan naik haji dari sahabat dekatnya. Sebagai musilm yang baru mualaf, Ruben ingin mendalami agamanya melalui umrah terlebih dahulu. 

Pria yang akrab disapa Bensu ini mengatakan ajakan haji itu sudah diterimanya sejak momen Hari Raya Idulfitri. 

"Ada yang sempat nawarin 'mau nggak ini? Aku bilang 'nggak ah nanti saja', aku bilang begitu. Aku ditawarin pas di hari raya Idulfitri 'Nggak deh nanti saja, insyaallah kalau ada rezeki nanti pengin umrah saja, pengin banyak belajar lagi," tutur Ruben Onsu di Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini. 

Orang tersebut, kata Ruben, terus menerus menawarkan dirinya untuk berangkat haji. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan sahabat lain yang hendak mendaftarkan dirinya umrah. 

"Dia tahu juga perjalanan saya dari saya awal, ketika saya hijrah, ya beliau lah, yang, 'gue daftarin umrah lu nggak masuk, daftarin Haji malah masuk nih', katanya begitu. Jadi, ya Alhamdulillah lah," lanjut Ruben. 

Mantan suami Sarwendah Tan itu awalnya tak menyangka bisa menjadi calon jemaah Haji di 2025. Dia bahkan merasa penuh kebingungan lantaran bisa pergi jani secepat ini usai mualaf. 

Sementara, ia menyadari banyak umat muslim lainnya yang harus menunggu lama untuk  berangkat ke Tanah Suci. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Naik Haji Haji Ruben Onsu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185009//ruben_dan_jordi_onsu-TXSB_large.jpg
Jordi Onsu Pastikan Hubungan dengan Ruben Onsu Merenggang Bukan karena Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184925//jordi_onsu-KQFB_large.jpg
Tanggapan Bijak Jordi Onsu soal Perseteruan Panas Ruben dan Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184897//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-bXAI_large.jpg
KPK Bedah Dugaan Korupsi BPKH: Biaya Mahal, Layanan Haji Diduga Tak Sejalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184832//sarwendah-EMWw_large.jpg
Kena Mental, Sarwendah Konsul ke Psikolog Usai Didatangi Penagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184752//sarwendah-TioB_large.jpg
Sarwendah Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak: Tinggal WhatsApp Aku!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184710//sarwendah-r2ZY_large.jpg
Sarwendah Klarifikasi soal Uang Sampah Rp5 Juta, Ternyata Tagihan sebelum Cerai dari Ruben Onsu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement