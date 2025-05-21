Ruben Onsu Akui Sempat Tolak Ajakan Naik Haji, Ini Alasannya

JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengakui sempat menolak ajakan naik haji dari sahabat dekatnya. Sebagai musilm yang baru mualaf, Ruben ingin mendalami agamanya melalui umrah terlebih dahulu.

Pria yang akrab disapa Bensu ini mengatakan ajakan haji itu sudah diterimanya sejak momen Hari Raya Idulfitri.

"Ada yang sempat nawarin 'mau nggak ini? Aku bilang 'nggak ah nanti saja', aku bilang begitu. Aku ditawarin pas di hari raya Idulfitri 'Nggak deh nanti saja, insyaallah kalau ada rezeki nanti pengin umrah saja, pengin banyak belajar lagi," tutur Ruben Onsu di Kuningan, Jakarta Selatan belum lama ini.

Orang tersebut, kata Ruben, terus menerus menawarkan dirinya untuk berangkat haji. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan sahabat lain yang hendak mendaftarkan dirinya umrah.

"Dia tahu juga perjalanan saya dari saya awal, ketika saya hijrah, ya beliau lah, yang, 'gue daftarin umrah lu nggak masuk, daftarin Haji malah masuk nih', katanya begitu. Jadi, ya Alhamdulillah lah," lanjut Ruben.

Mantan suami Sarwendah Tan itu awalnya tak menyangka bisa menjadi calon jemaah Haji di 2025. Dia bahkan merasa penuh kebingungan lantaran bisa pergi jani secepat ini usai mualaf.

Sementara, ia menyadari banyak umat muslim lainnya yang harus menunggu lama untuk berangkat ke Tanah Suci.