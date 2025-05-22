Makin Bucin! Justin Hubner Transfer Uang Rp2 Juta ke Jennifer Coppen untuk Nail Art

Drama Jennifer Coppen dengan pesepak bola Indonesia, Justin Hubner masih jadi sorotan netizen. Meski keduanya belum mengungkap hubungan mereka, warganet makin yakin Jennifer dan Hubner memiliki hubungan spesial.

Apalagi baru-baru ini Jennifer memamerkan momen dirinya mendapat transferan uang dari Justin Hubner. Kala itu, Jen menanyakan pendapat Hubner soal inspirasi nail art dirinya.

Momen itu viral di media sosial X dan diunggah ulang akun @geprektehdebby.

“Padahal cuma minta saran bikin kuku warna apa,” tulis Jennifer di akun Instagram-nya, @jennifercoppenreal20, dikutip Kamis (22/5/2025).

Dalam postingan itu, terlihat Jen mengirimkan inspirasi warna kuku pada Hubner dan menanyakan pendapatnya.

Alih-alih memberikan pendapat, Justin Hubner justru langsung mentransfer uang Rp2 juta untuk Jennifer. Pesepak bola berdarah Belanda ini pun meminta ibu satu anak itu untuk melihat rekening setelah mentransfernya sejumlah uang untuk membuat nail art.

“Transfernya gak ngira-ngira. Kuku apaan seharga Rp2 juta?,” tulis Jen.