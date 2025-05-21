Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Kronologi Lengkap Jennifer Coppen Ribut dengan Adik Ipar hingga Saling Unfollow

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |16:10 WIB
5 Kronologi Lengkap Jennifer Coppen Ribut dengan Adik Ipar hingga Saling Unfollow
5 Kronologi Lengkap Jennifer Coppen Ribut dengan Adik Ipar hingga Saling Unfollow (Foto: IG Jennifer Coppen)
JAKARTA - Hubungan antara selebgram Jennifer Coppen dan adik iparnya, Zoe Wassink, mendadak jadi sorotan publik usai keduanya diketahui saling unfollow di Instagram. 

Perseteruan ini memicu berbagai spekulasi dan komentar dari netizen. Terutama, setelah munculnya dugaan keterlibatan pesepak bola Timnas Indonesia, Justin Hubner.

Nah, berikut kronologi lengkap Jennifer Coppen ribut dengan Zoe Wassink hingga berujung saling unfollow di media sosial, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (21/5/2025).

1. Awal Mula Perseteruan

Perselisihan antara Jennifer dan Zoe pertama kali mencuat ke publik setelah Jennifer mengunggah pernyataan di Instagram Story-nya. 

Dalam unggahan tersebut, Jennifer mengakui adanya ketegangan dengan Zoe. Dia lantas meminta publik untuk memberikan ruang agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara pribadi. 

“Hai semua. Saya sangat menghargai semua support dan dukungan yang terus kalian berikan kepada saya. Saya sadar bahwa beberapa perubahan terakhir membuat banyak orang penasaran, terutama terkait hubungan saya dengan Zoe,” tuturnya. 

Ia menegaskan bahwa masalah ini adalah urusan pribadi antara dirinya dan Zoe, tanpa melibatkan pihak luar mana pun. 

"Kalian semua gak perlu tahu detailnya. Ini adalah masalah pribadi antara aku dan dia (Zoe). Gak ada orang lain yang terlibat. Dan aku minta jangan ada yang ikut campur atau menghakimi tanpa tahu apa-apa. Biarkan kami menyelesaikan ini secara dewasa dan pribadi,” tulisnya lagi.

Potret dan Profil Jennifer Coppen, Selebritis yang Sempat Diisukan Pacari Justin Hubner
5 Kronologi Lengkap Jennifer Coppen Ribut dengan Adik Ipar hingga Saling Unfollow

2. Tindakan di Media Sosial

Setelah pernyataan tersebut, netizen menyadari bahwa Jennifer dan Zoe telah saling unfollow di Instagram. 

Tidak hanya itu, Jennifer juga menghapus nama Zoe dari bisnis kuliner mereka, Chewys Dessert, serta menghapus bisnis ibu Dali Wassink dari bio Instagram-nya. 

3. Klarifikasi dari Zoe Wassink

Menanggapi situasi tersebut, Zoe juga memberikan klarifikasi melalui Instagram Story-nya. 

Ia menegaskan bahwa masalah ini adalah urusan pribadi antara dirinya dan Jennifer, dan tidak melibatkan anggota keluarga lain. 

Zoe juga meminta agar publik menghormati privasi mereka dalam menyelesaikan masalah ini. 

“Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang apa yang terjadi karena ini adalah masalah pribadi antara saya dan Jennifer. Tapi yang jelas, tidak ada orang tua atau anggota keluarga lain yang terlibat,” ungkapnya.

 

