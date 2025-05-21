Biodata dan Agama Lesti Kejora yang Dilaporkan ke Polisi Diduga Pelanggaran Hak Cipta

Biodata dan Agama Lesti Kejora yang Dilaporkan ke Polisi Diduga Pelanggaran Hak Cipta (Foto: IG Lesti Kejora)

JAKARTA - Lesti Kejora ditimpa isu tak sedap karena dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran hak cipta. Istri dari Rizky Billar itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait tindak pidana kekayaan intelektual.

Dalam laporan tersebut, Lesti dituntut oleh Yoni Dores sebagai korban atau pemilik lagu. Korban merupakan pemilik hak cipta atas beberapa lagu yang juga dinyanyikan oleh Lesti dan diunggah ke akun YouTube pribadi. Laporan itu dilayangkan pada 19 Mei 2025 lalu.

Biodata dan Agama Lesti Kejora yang Dilaporkan ke Polisi Diduga Pelanggaran Hak Cipta

Perjalanan Karier Lesti Kejora

Lesti Kejora memiliki nama asli Lestiani. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 5 Agustus 1999 dari pasangan Endang Mulyana dan Sukartini. Lesti merupakan anak kedua, dari tiga bersaudara. Kakaknya bernama Beni Mulyana Sopian dan sang adik bernama Redi Mulyana Sopian.

Lesti berasal dari keluarga yang memeluk agama Islam. Darah seni Lesti sudah terlihat sejak kecil. Ketika duduk di bangku kelas 2 SD, dia sudah mulai bernyanyi dangdut dari panggung ke panggung.

Titik kesuksesan Lesti dimulai ketika dia mengikuti audisi pencarian bakat D'Academy yang disiarkan salah satu stasiun televisi. Lesti yang masih berusia 14 tahun itu sukses menjadi juara 1.

Setelah menggapai gelar juara, Lesti merilis single perdananya bertajuk Kejora pada 2014. Dilanjutkan dengan lagu lainnya seperti Zapin Melayu (2016), Purnama (2017), Tirani (2019).

Kepiawaian Lesti di bidang tarik suara juga diapresiasi lewat kesuksesannya memenangkan piala di Anugerah Musik Indonesia (AMI) 2017 kategori Artis Solo Pria/Wanita Dangdut Terbaik.

Setelah sukses dengan single solo, Lesti juga berduet dengan grup band Ungu lewat lagu Bismillah Cinta. Dia juga merilis lagu duet bersama Rizky Billar bertajuk Bawa Aku ke Penghulu pada 2021.