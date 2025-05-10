Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Liburan Jadi Penuh Warna, Bareng Teman Liburan Seru di GTV Amazing Kids

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |16:28 WIB
Liburan Jadi Penuh Warna, Bareng Teman Liburan Seru di GTV Amazing Kids
Liburan Jadi Penuh Warna, Bareng Teman Liburan Seru di GTV Amazing Kids (Foto: GTV)
A
A
A

JAKARTA - Liburan jadi makin seru kalau diisi dengan tontonan yang menyenangkan. Nah, nggak mau ketinggalan GTV Amazing Kids siap jadi Teman Liburan Seru kamu dan keluarga lewat deretan film dan serial animasi yang pasti seru! Mulai tanggal 10 Mei sampai 13 Mei, liburanmu pasti makin ramai!

Untuk mengawali liburanmu, “Argonuts” akan tayang perdana di TV pada Sabtu, 10 Mei pukul 15.30 WIB dengan kisah seru Jason si tikus dan para pahlawan lucu lainnya dalam misi mencari Bulu Domba Emas. 

Lalu di hari Minggu, 11 Mei, pukul 15.30 WIB, kamu akan diajak terbang bersama Richard si burung pipit dalam “Richard the Stork 2: The Mystery of the Great Jewel” di film ini kamu akan melihat perjuangan Richard yang bermimpi migrasi tahunan keluarga bangaunya.

Program GTV
Liburan Jadi Penuh Warna, Bareng Teman Liburan Seru di GTV Amazing Kids

Kemudian pada Senin, 12 Mei, pukul 15.00 WIB, bersiaplah bertemu si kuning SpongeBob dan Patrick dalam “The SpongeBob SquarePants Movie” yang menceritakan petualangan mereka menyelamatkan mahkota Raja Neptune. Lalu di hari Selasa, 13 Mei pukul 15.00 WIB, lanjutkan petualanganmu bersama Mik-Mik si beruang dan teman-temannya keliling dunia untuk menemukan bayi yang hilang akibat kesalahan pengiriman oleh bangau ceroboh dalam “The Big Trip 3”. Petualangan tidak terlupakan yang bikin kamu happy!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175581/amazing_23_gtv-yD3Q_large.jpg
Malam Puncak HUT ke-23 GTV Bertabur Kolaborasi Spektakuler para Bintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175538/vega_darwanti-rYya_large.jpg
Harapan Vega Darwanti di 23 Tahun GTV: Selalu Menghibur dan Menginspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/598/3175507/happy_asmara-njFC_large.jpg
Happy Asmara Berharap GTV Terus Jadi Wadah bagi Seniman Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/598/3174284/gtv_amazing_hut_23-4bPy_large.jpg
Kangen Band hingga Changcuters Meriahkan Perayaan HUT GTV ke-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161142/indonesias_got_talent-fBCZ_large.jpg
Ajang Pencarian Bakat Spektakuler Indonesia's Got Talent Tayang di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158282/program_gtv-5zf1_large.jpeg
Asupan Informasi Terupdate dari GTV, Bikin Kamu si Paling Kekinian!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement