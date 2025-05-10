Liburan Jadi Penuh Warna, Bareng Teman Liburan Seru di GTV Amazing Kids

JAKARTA - Liburan jadi makin seru kalau diisi dengan tontonan yang menyenangkan. Nah, nggak mau ketinggalan GTV Amazing Kids siap jadi Teman Liburan Seru kamu dan keluarga lewat deretan film dan serial animasi yang pasti seru! Mulai tanggal 10 Mei sampai 13 Mei, liburanmu pasti makin ramai!

Untuk mengawali liburanmu, “Argonuts” akan tayang perdana di TV pada Sabtu, 10 Mei pukul 15.30 WIB dengan kisah seru Jason si tikus dan para pahlawan lucu lainnya dalam misi mencari Bulu Domba Emas.

Lalu di hari Minggu, 11 Mei, pukul 15.30 WIB, kamu akan diajak terbang bersama Richard si burung pipit dalam “Richard the Stork 2: The Mystery of the Great Jewel” di film ini kamu akan melihat perjuangan Richard yang bermimpi migrasi tahunan keluarga bangaunya.

Liburan Jadi Penuh Warna, Bareng Teman Liburan Seru di GTV Amazing Kids

Kemudian pada Senin, 12 Mei, pukul 15.00 WIB, bersiaplah bertemu si kuning SpongeBob dan Patrick dalam “The SpongeBob SquarePants Movie” yang menceritakan petualangan mereka menyelamatkan mahkota Raja Neptune. Lalu di hari Selasa, 13 Mei pukul 15.00 WIB, lanjutkan petualanganmu bersama Mik-Mik si beruang dan teman-temannya keliling dunia untuk menemukan bayi yang hilang akibat kesalahan pengiriman oleh bangau ceroboh dalam “The Big Trip 3”. Petualangan tidak terlupakan yang bikin kamu happy!