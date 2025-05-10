Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tengku Dewi Lega Andrew Andika Sudah Punya Pacar Baru: Alhamdulillah, Sekarang Ada yang Ngurusin

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |09:06 WIB
Tengku Dewi Lega Andrew Andika Sudah Punya Pacar Baru: Alhamdulillah, Sekarang Ada yang Ngurusin
Tengku Dewi Lega Andrew Andika Sudah Punya Pacar Baru: Alhamdulillah, Sekarang Ada yang Ngurusin (Foto: IG Tengku Dewi)
A
A
A

JAKARTATengku Dewi Putri memberikan respons santai dan penuh rasa syukur setelah mengetahui mantan suaminya, Andrew Andika, sudah memiliki kekasih baru. Bagi Dewi, kehadiran sosok baru dalam hidup Andrew justru menjadi hal positif.

"Ya Alhamdulillah, sekarang ada yang urusin. Ambil sisi positifnya aja, senang kalau dia sudah ada yang mendampingi, ada yang mengarahkan. Jadi aku bisa lebih fokus ke diri aku sendiri juga," ujar Tengku Dewi saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Meski mantan suaminya telah melangkah lebih dulu, Dewi belum merasa perlu terburu-buru membuka hati. Ia masih memilih fokus mengasuh anak dan menjalani hidup sesuai takdir.

Tengku Dewi Lega Andrew Andika Sudah Punya Pacar Baru: Alhamdulillah, Sekarang Ada yang Ngurusin
Tengku Dewi Lega Andrew Andika Sudah Punya Pacar Baru: Alhamdulillah, Sekarang Ada yang Ngurusin

"Sekarang belum, ya. Soalnya anak masih kecil-kecil. Tapi ke depannya, siapa tahu. Namanya jodoh, rezeki, itu semua sudah diatur oleh Allah," jelasnya.

