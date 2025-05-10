Viral J-Hope BTS Nongkrong di Kafe Jakarta dan Bawa Pulang Oleh-Oleh Kopi Asli Indonesia

JAKARTA - Personel boyband asal Korea Selatan, BTS, yakni J-Hope, sukses mencuri perhatian penggemar usai tampil dalam konser di Jakarta. Namun yang tak kalah menarik, J-Hope kembali jadi perbincangan hangat setelah tertangkap kamera sedang santai ngopi di sebuah kafe di Jakarta.

Momen ini viral usai diunggah oleh akun TikTok @gwazieee yang membagikan rekaman CCTV saat J-Hope duduk di salah satu meja kafe yang sedang ramai pengunjung. Dalam video tersebut, J-Hope tampak mengenakan jaket biru dan terlihat sangat menikmati suasana kafe sambil meminum kopi.

Salah satu yang menarik perhatian netizen adalah pilihan minuman J-Hope. Ia memesan chocolate hazelnut coffee Papua, kopi khas Indonesia yang menggunakan biji kopi asli dari Papua. Minuman ini dikenal memiliki rasa unik dan menjadi salah satu kopi premium dari tanah air.

Tidak hanya sekadar mencicipi kopi di tempat, J-Hope juga diketahui membawa pulang oleh-oleh berupa kopi khas Indonesia. Ia membeli beberapa jenis kopi lokal, mulai dari kopi Bali hingga kopi Papua, untuk dibawa kembali ke Korea Selatan.

Aksi sederhana J-Hope ini langsung membuat para penggemarnya, terutama ARMY di Indonesia, merasa bangga. Banyak yang senang melihat sang idola menikmati kekayaan rasa kopi lokal Indonesia.

Komentar penuh antusias pun membanjiri media sosial.