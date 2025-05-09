Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

3 Animasi Seru untuk si Kecil, Setiap Hari di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |20:30 WIB
3 Animasi Seru untuk si Kecil, Setiap Hari di MNCTV
3 Animasi Seru untuk si Kecil, Setiap Hari di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - MNCTV menghadirkan sederet tayangan animasi terbaik untuk anak-anak Indonesia. Dengan cerita mendidik, menghibur, dan penuh nilai moral, MNCTV mempersembahkan deretan program unggulan untuk menemani pagi hingga sore hari buah hati Anda.

1.UPIN & IPIN

Kisah seru Upin & Ipin, bersama Mail, Jarjit, Ehsan, dkk. di kehidupan Kampung Durian Runtuh yang penuh keceriaan, petualangan, dan pelajaran hidup sederhana. Penuh nilai persahabatan, sopan santun, dan keceriaan masa kecil.

Series animasi Upin & Ipin, tayang setiap hari, pukul 06.00 WIB. 

2.KIKO

Petualangan seru Kiko si ikan mas dan teman-temannya di dunia bawah air menampilkan cerita penuh aksi, persahabatan, dan pesan tentang menjaga lingkungan.

Series animasi KIKO tayang setiap hari pukul 07.00 WIB dan 15.00 WIB.

3.SELAMAT PAGI COCOMELON & KAWAN-KAWAN

