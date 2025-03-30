Streaming Upin Ipin Spesial Hari Raya di VISION+, Tontonan Keluarga yang Seru untuk Lebaran!

Streaming Upin Ipin spesial Hari Raya di VISION+, tontonan keluarga yang seru untuk Lebaran! (Foto: Vision+)

JAKARTA – Momen lebaran tinggal menghitung hari, lebaran semakin meriah dengan hadirnya "Upin Ipin Spesial Hari Raya" yang bisa disaksikan melalui VISION+ kapanpun, dimanapun dengan klik di sini.

Kartun animasi legendaris ini hadir dengan episode spesial yang mengangkat momen Hari Raya Idul Fitri penuh kebahagiaan dan tradisi khas. Dalam episode spesial ini, Upin dan Ipin bersama teman-temannya merayakan Lebaran dengan berbagai kegiatan seru, seperti bersilaturahmi, saling bermaafan, menikmati hidangan khas Hari Raya, dan bermain bersama.

Cerita yang ringan namun penuh makna ini memberikan pesan moral yang dalam tentang kebersamaan, kehangatan, kasih sayang keluarga, dan pentingnya berbagi kebahagiaan. Gak lagi takut momen bonding sama keluarga di kampung halaman keganggu pas mudik! Hadirnya karakter seperti Kak Ros, Mail, Ehsan, Fizi, dan lainnya semakin menambah keseruan cerita.