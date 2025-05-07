Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 27

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |20:30 WIB
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 27
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 27. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Kau Ditakdirkan Untukku episode 27 bercerita tentang Devan yang teringat kembali kenangan masa lalu ketika Shena sangat menyukai bunga matahari. 

Ia mencoba menenangkan hati lalu meminta maaf kepada Alya karena sempat memarahinya. Devan juga mengingatkan Alya agar tidak sembarangan menerima barang dari orang lain. 

Devan membelikan Alya sebuah mobil dan mulai mengajarinya menyetir. Ia tidak ingin istrinya setiap hari menggunakan kendaraan online, selain itu agar keluarga mereka tidak menaruh curiga karena Alya tidak dibelikan mobil oleh Devan.

Saat latihan menyetir, Alya menerima pesan dari Dara yang memberitahukan bahwa ia telah mengirim hadiah untuk Nisa. Dalam pesan itu, Dara juga mengancam akan membongkar identitas Nisa sebagai anak haram jika Alya berani mengungkap perselingkuhannya dengan Miko.

Selain itu, Dara juga mendesak agar segera dikenalkan pada keluarga Devan. Alya yang ketakutan segera menemui Nisa dan memarahinya karena menerima hadiah dari Dara. Ketika Nisa bertanya alasan sikap Alya, ia kesulitan untuk memberikan jawaban.

Apa yang akan Alya lakukan setelah mendapat ancaman dari Dara? Saksikan sinetron Kau Ditakdirkan Untukku hanya di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap Selasa-Minggu pukul 21.30 WIB.**

(SIS)

