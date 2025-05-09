Ketika Robby Purba Menerawang Kehidupan Syarla Marz

JAKARTA - Robby Purba mencoba ‘menerawang’ masa lalu Syarla Marz dalam episode terbaru segmen Bisikan Gaib channel YouTube pribadinya. Kemampuan host 38 tahun itu membuat penyanyi muda jebolan Indonesian Idol 2023 itu terpukau.

Robby kemudian mengungkapkan beberapa hal tentang Syarla, dari warna favorit, sosok berambut keriting, aktivitas yang berhubungan dengan tiang bendera, rumah dengan pohon besar, gelang, hingga kaos kaki sang penyanyi.

Salah satu yang membuat Syarla Marz sangat tersentuh adalah ketika Robby Purba menyinggung soal gelang. Ia kemudian menceritakan bahwa gelang itu merupakan pemberian ibunya dan tak pernah dilepasnya.

Robby juga menyebut tentang kaos kaki, yang membuat Syarla mengingat sang ayah yang sering marah ketika kehilangan kaus kaki miliknya. Selanjutnya, Robby juga menebak, Syarla sering sulit tidur di malam hari.

Hal itu terjadi pada sang penyanyi karena dia terlalu banyak pikiran dan merasa terganggu oleh bisingnya suara-suara aneh. Syarla pun mengaku ia memang sering terjaga semalaman.

Sebagai solusi, Robby Purba menyarankan agar Syarla Marz menggunakan lampu tidur khusus untuk membantunya lebih tenang. Percakapan pun berlanjut ke hal-hal yang jauh lebih personal.

Sebut saja penglihatan Robby tentang sosok pria dan dinamika dalam keluarga Syarla. Ia juga menyebutkan bahwa suara Syarla mirip dengan suara ibunya yang telah tiada.