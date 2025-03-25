Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Syarla Martiza Ajak Penonton Galau Bareng di Nobar Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |22:50 WIB
Syarla Martiza Ajak Penonton Galau Bareng di Nobar Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain
Syarla Martiza Ajak Penonton Galau Bareng di Nobar Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Syarla Martiza turut memeriahkan event nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa (25/3/2025) malam.

Syarla membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu hits miliknya berjudul Mengheningkan Cinta. Lagu dengan genre Pop ballad tersebut sukses membuat penonton di La Piazza galau bareng.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol 2023 tersebut kemudian melanjutkan penampilannya lewat lagu Kepada Yang Teristimewa. Lagu ini, kata Syarla, dipersembahkan untuk sang ayah tercinta yang telah merawat serta membesarkannya.

Syarla Martiza
Syarla Martiza Ajak Penonton Galau Bareng di Nobar Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain. (Foto: MNC Media)

“Untuk kalian yang mungkin gengsi untuk mengungkapkan perasaan kepada ayah tercinta, bisa mendengarkan lagu ini. Saya persembahkan lagu Kepada yang Teristimewa untuk ayah yang sangat kuat,” tuturnya.

Syarla Martiza menutup penampilannya dengan membawakan lagu berjudul Kasar. Selain Syarla, event nobar Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain yang digelar RCTI+ ini juga dimeriahkan Danar Widianto dan Rimar.

Timnas Indonesia berhasil memimpin laga kontra Bahrain dengan satu gol yang dilesakkan oleh Ole Remeny.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Piala Dunia 2026 Syarla Marz
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/33/3137792/syarla_marz-V1Rc_large.jpg
Ketika Robby Purba Menerawang Kehidupan Syarla Marz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/205/3109662/syarla_marz-NqKW_large.jpeg
Syarla Marz Persembahkan Lagu Kepada Yang Teristimewa untuk Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192399//piala_dunia_2026_akan_disiarkan_secara_gratis_di_tvri-pgDq_large.jpg
Piala Dunia 2026 Dapat Disaksikan Secara Gratis di Indonesia, Tak Sabar Lihat Aksi Cristiano Ronaldo hingga Lionel Messi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192371//patrick_kluivert_tak_lagi_melatih_timnas_indonesia-BUz3_large.jpg
2 Bulan Setelah Dipecat Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Dapat Penilaian dari Ole Romeny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192367//ole_romeny_sakit_hati_timnas_indonesia_gagal_lolos_piala_dunia_2026_pssi-mSIF_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Ole Romeny: Saya Masih Sakit Hati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279//kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement