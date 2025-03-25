Syarla Martiza Ajak Penonton Galau Bareng di Nobar Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain

JAKARTA - Penyanyi Syarla Martiza turut memeriahkan event nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa (25/3/2025) malam.

Syarla membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu hits miliknya berjudul Mengheningkan Cinta. Lagu dengan genre Pop ballad tersebut sukses membuat penonton di La Piazza galau bareng.

Penyanyi jebolan Indonesian Idol 2023 tersebut kemudian melanjutkan penampilannya lewat lagu Kepada Yang Teristimewa. Lagu ini, kata Syarla, dipersembahkan untuk sang ayah tercinta yang telah merawat serta membesarkannya.

Syarla Martiza Ajak Penonton Galau Bareng di Nobar Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain. (Foto: MNC Media)

“Untuk kalian yang mungkin gengsi untuk mengungkapkan perasaan kepada ayah tercinta, bisa mendengarkan lagu ini. Saya persembahkan lagu Kepada yang Teristimewa untuk ayah yang sangat kuat,” tuturnya.

Syarla Martiza menutup penampilannya dengan membawakan lagu berjudul Kasar. Selain Syarla, event nobar Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain yang digelar RCTI+ ini juga dimeriahkan Danar Widianto dan Rimar.

Timnas Indonesia berhasil memimpin laga kontra Bahrain dengan satu gol yang dilesakkan oleh Ole Remeny.*

(SIS)