Danil Josse feat Sara Rahayu Hadirkan Lagu Dara, Ungkapan Ketulusan dalam Balutan Pop Akustik

JAKARTA - Danil Josse kembali menunjukkan konsistensinya di industri musik Tanah Air lewat perilisan single terbaru bertajuk Dara. Kali ini, solois asal Bangka tersebut menggandeng penyanyi muda berbakat, Sara Rahayu, yang dikenal lewat program Artis Pendatang Baru di Hati di ajang Anugerah Dangdut Indonesia. Duet ini menjadi kolaborasi yang mencuri perhatian, berkat chemistry kuat dan harmonisasi vokal yang menyentuh.

Setelah sukses dengan Seribu Tahun dan remake lagu legendaris Cinta Kau dan Dia ciptaan Bebi Romeo, Danil menjadikan Dara sebagai babak baru dalam perjalanan bermusiknya. Meski bernuansa pop, lagu ini memiliki sentuhan khas dari masing-masing vokalis, yang menjadikannya unik dan penuh warna. Kolaborasi ini lahir bukan dari kebetulan, melainkan dari kecintaan mereka terhadap musik Indonesia, terutama genre pop dan dangdut yang melekat dalam karakter vokal mereka.

Lagu Lama, Rasa Baru

Menariknya, Dara bukanlah lagu baru sepenuhnya. Lagu ini sudah pernah dibawakan Danil Josse pada tahun 2022 dan sempat diunggah ke YouTube. Namun saat itu, lagu ini hanya tampil dalam format panggung tanpa rilisan resmi. Kini, Dara hadir dalam balutan aransemen akustik, membawa nuansa yang lebih lembut, intim, dan emosional. Versi baru ini berhasil menghidupkan kembali makna lagu dengan kesegaran yang lebih dalam.

Danil Josse feat Sara Rahayu Hadirkan Lagu Dara, Ungkapan Ketulusan dalam Balutan Pop Akustik

"Awalnya, aku ketemu Sara di salah satu panggung. Kami sempat bikin konten bareng, lalu aku keinget lagu Dara. Rasanya pas banget buat dibawain bareng Sara. Akhirnya kami sepakat buat kolaborasi," ungkap Danil Josse.

Tantangan Baru Bagi Sara Rahayu