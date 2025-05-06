Artis Cilik Millena Brandao Meninggal Dunia usai 13 Kali Alami Serangan Jantung

Artis Cilik Millena Brandao Meninggal usai 13 Kali Alami Serangan Jantung. (Foto: Instagram/@milenamboficial)

SAO PAULO - Artis cilik Millena Brandao meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung. Media Brasil mengatakan, sang artis mengembuskan napas terakhirnya di usia 11 tahun, pada 2 Mei 2025.

Mengutip Daily Mail, kondisi kesehatan Millena menurun drastis sejak April 2025. Dia sering mengalami sakit kepala akut, nyeri kaki, pingsan hingga kehilangan nafsu makan.

Kondisi itu membuat Millena Brandao harus dilarikan ke Rumah Sakit Granjau General Hospital, Sao Paulo, Brasil, pada 30 April 2025. Tim medis mengatakan, sang artis sempat mengalami 13 kali serangan jantung sebelum dinyatakan meninggal pada 2 Mei 2025.

Ibu mendiang, Thays Brandao mengatakan, dirinya tak mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian sang putri. “Itu masih menjadi misteri,” katanya dikutip dari G1, pada Selasa (6/5/2025).

Thays menambahkan, Millena mengalami 13 kali henti jantung. “Ada kalanya, dalam sehari dia mengalami henti napas sebanyak 7 kali. Sehingga dokter harus melakukan kejut jantung,” imbuhnya.

Media Brasil awalnya melaporkan, Millena Brandao didiagnosa terserang Demam Berdarah Dengue (DBD). Namun kemudian, diagnosa itu dibantah tim dokter yang menangani sang aktris.

Dokter kemudian mengidentifikasi sang artis mengalami infeksi saluran kemih dan ada dugaan tumor otak, yang hingga kini tidak dikonfirmasi oleh tim medis.

Thays Brandao menambahkan, sejak masuk rumah sakit, putrinya tidak menunjukkan perbaikan. Karena itu, Thays dan suaminya mengambil keputusan sulit dengan melepas alat bantu napas sang putri.