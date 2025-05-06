Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Artis Cilik Millena Brandao Meninggal Dunia usai 13 Kali Alami Serangan Jantung

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |15:32 WIB
Artis Cilik Millena Brandao Meninggal Dunia usai 13 Kali Alami Serangan Jantung
Artis Cilik Millena Brandao Meninggal usai 13 Kali Alami Serangan Jantung. (Foto: Instagram/@milenamboficial)
A
A
A

SAO PAULO - Artis cilik Millena Brandao meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung. Media Brasil mengatakan, sang artis mengembuskan napas terakhirnya di usia 11 tahun, pada 2 Mei 2025.

Mengutip Daily Mail, kondisi kesehatan Millena menurun drastis sejak April 2025. Dia sering mengalami sakit kepala akut, nyeri kaki, pingsan hingga kehilangan nafsu makan. 

Kondisi itu membuat Millena Brandao harus dilarikan ke Rumah Sakit Granjau General Hospital, Sao Paulo, Brasil, pada 30 April 2025. Tim medis mengatakan, sang artis sempat mengalami 13 kali serangan jantung sebelum dinyatakan meninggal pada 2 Mei 2025.

Ibu mendiang, Thays Brandao mengatakan, dirinya tak mengetahui apa yang menjadi penyebab kematian sang putri. “Itu masih menjadi misteri,” katanya dikutip dari G1, pada Selasa (6/5/2025).

Millena Brandao
Artis Cilik Millena Brandao Meninggal usai 13 Kali Alami Serangan Jantung. (Foto: Instagram/@milenamboficial)

Thays menambahkan, Millena mengalami 13 kali henti jantung. “Ada kalanya, dalam sehari dia mengalami henti napas sebanyak 7 kali. Sehingga dokter harus melakukan kejut jantung,” imbuhnya.

Media Brasil awalnya melaporkan, Millena Brandao didiagnosa terserang Demam Berdarah Dengue (DBD). Namun kemudian, diagnosa itu dibantah tim dokter yang menangani sang aktris.

Dokter kemudian mengidentifikasi sang artis mengalami infeksi saluran kemih dan ada dugaan tumor otak, yang hingga kini tidak dikonfirmasi oleh tim medis.

Thays Brandao menambahkan, sejak masuk rumah sakit, putrinya tidak menunjukkan perbaikan. Karena itu, Thays dan suaminya mengambil keputusan sulit dengan melepas alat bantu napas sang putri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177123//panas-a0XB_large.jpg
Cuaca Lagi Panas-panasnya, Waspada Penyakit Migrain dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/482/3171410//jantung-HFDx_large.jpg
Serangan Jantung Banyak Dialami Anak Muda, Gen Z Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170526//robert_redford-PLmQ_large.jpg
Aktor Captain America Robert Redford Meninggal Dunia di Usia 89 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3170054//kelelahan-OhSF_large.jpg
Waspada! Kelelahan Bekerja Picu Serangan Jantung hingga Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/33/3167019//acil_bimbo-aHFZ_large.jpg
Musisi Acil Bimbo Meninggal Dunia di Usia 82 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/33/3164597//adjie_soetama-LRdG_large.jpg
Adjie Soetama Pencipta Lagu Hip Hip Hura Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement