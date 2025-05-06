Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Refa Ardhi Ungkap Kesan dan Rencana usai NgeDealYuk Ramadan 2025

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |21:50 WIB
Refa Ardhi Ungkap Kesan dan Rencana usai NgeDealYuk Ramadan 2025
Refa Ardhi Ungkap Kesan dan Rencana usai NgeDealYuk Ramadan 2025. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Event NgeDealYuk Special Ramadan 2025 menjadi salah satu pengalaman tak terlupakan bagi Refa Ardhi. Content creator yang aktif di dunia gaming itu mengaku antusias mengikuti acara tersebut.

Lewat acara itu, setiap content creator mendapat kesempatan berkolaborasi langsung dengan brand-brand ternama, sekaligus memperkuat personal branding di tengah banyaknya kreator. 

Digelar di Mall Gandaria City, Jakarta Selatan, NgeDealYuk Special Ramadan 2025 menjadi ruang interaksi yang tidak hanya mempromosikan produk, namun juga menghadirkan atmosfer ngabuburit khas Ramadan. 

Refa Ardhi mengaku, punya momen favorit saat berbuka puasa bersama tim StarHits dan creator lain, ditambah kejutan berupa takjil dari kafe di sekitar lokasi acara pada hari pertama. 

Sebagai kreator yang juga aktif membagikan konten kehidupan sehari-hari, Refa menyesuaikan gaya penyampaian agar tetap relevan dengan audiens sekaligus efektif dalam menyampaikan promosi brand.

Persiapan untuk menghadiri NgeDealYuk Special Ramadan tidak main-main. Selain memikirkan konsep konten yang ingin dibuat, penampilan pun jadi perhatian utama. Baginya, tampil profesional saat bertemu dengan perwakilan brand menjadi bentuk penghargaan dan tanggung jawab sebagai kreator.

Salah satu hal yang membuat event ini terasa spesial menurut Refa adalah kolaborasi masif dengan lebih dari 20 brand ternama, dari Unilever hingga Wings. Ia menyebutnya sebagai ajang promosi terbesar yang pernah diikutinya selama Ramadan. 

Halaman:
1 2
