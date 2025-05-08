Tips Refa Ardhi untuk YouTuber Pemula: Upload Terus, Jangan Takut Sepi!

JAKARTA - Refa Ardhi mengaku ada strategi yang harus dipersiapkan untuk membangun sebuah channel YouTube. Hal utama yang perlu dimiliki seorang content creator pemula adalah optimisme dan fokus pada tujuan.

“Tak perlu menunggu semuanya sempurna. Yang terpenting adalah memulai dan terus belajar dari proses. Upload saja terus, jangan takut sepi,” katanya.

Selain itu, kualitas konten juga memegang peran penting. Tak sekadar dari visual, namun juga kualitas audio dan gaya penyampaian sang creator. Hal ini, menurut Refa, akan sangat berpengaruh pada keputusan penonton untuk kembali menonton atau tidak.

“Karena itu, walaupun masih pemula, usahakan untuk terus meningkatkan kualitas setiap video agar membentuk citra yang baik di mata audiens,” imbuhnya.

Refa Ardhi Berbagi Tips untuk YouTuber Gaming Pemula. (Foto: Instagram/@refaardhi)

Refa Ardhi merasa bahwa konsistensi menjadi tantangan besar ketika jumlah penonton tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Namun, dia memilih untuk terus mengunggah konten tanpa terlalu memikirkan jumlah penonton.

Banyak kanal besar yang memulai dari nol dan baru mendapatkan perhatian setelah puluhan video. Refa Ardhi menyampaikan bahwa harus seorang creator harus terus berkarya karena proses tersebut akan membuahkan hasil seiring waktu.

Hal lain yang tak kalah penting, menurut Refa, terkait spesifikasi konten. Semakin spesifik tema konten maka penonton cenderung lebih loyal karena komunitas telah terbentuk. “Kalau sudah begini, baru bisa mengeksplorasi game lain,” ujarnya.

Membangun komunitas, menurutnya, tak sekadar tentang jumlah subscriber namun juga menciptakan hubungan yang kuat dengan mereka. Menurut Refa, interaksi juga memegang peranan penting.