Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tips Refa Ardhi untuk YouTuber Pemula: Upload Terus, Jangan Takut Sepi!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |02:05 WIB
Tips Refa Ardhi untuk YouTuber Pemula: Upload Terus, Jangan Takut Sepi!
Refa Ardhi Berbagi Tips untuk YouTuber Gaming Pemula. (Foto: Instagram/@refaardhi)
A
A
A

JAKARTA - Refa Ardhi mengaku ada strategi yang harus dipersiapkan untuk membangun sebuah channel YouTube. Hal utama yang perlu dimiliki seorang content creator pemula adalah optimisme dan fokus pada tujuan.

“Tak perlu menunggu semuanya sempurna. Yang terpenting adalah memulai dan terus belajar dari proses. Upload saja terus, jangan takut sepi,” katanya.

Selain itu, kualitas konten juga memegang peran penting. Tak sekadar dari visual, namun juga kualitas audio dan gaya penyampaian sang creator. Hal ini, menurut Refa, akan sangat berpengaruh pada keputusan penonton untuk kembali menonton atau tidak. 

“Karena itu, walaupun masih pemula, usahakan untuk terus meningkatkan kualitas setiap video agar membentuk citra yang baik di mata audiens,” imbuhnya.

Refa Ardhi
Refa Ardhi Berbagi Tips untuk YouTuber Gaming Pemula. (Foto: Instagram/@refaardhi) 

Refa Ardhi merasa bahwa konsistensi menjadi tantangan besar ketika jumlah penonton tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan. Namun, dia memilih untuk terus mengunggah konten tanpa terlalu memikirkan jumlah penonton. 

Banyak kanal besar yang memulai dari nol dan baru mendapatkan perhatian setelah puluhan video. Refa Ardhi menyampaikan bahwa harus seorang creator harus terus berkarya karena proses tersebut akan membuahkan hasil seiring waktu.

Hal lain yang tak kalah penting, menurut Refa, terkait spesifikasi konten. Semakin spesifik tema konten maka penonton cenderung lebih loyal karena komunitas telah terbentuk. “Kalau sudah begini, baru bisa mengeksplorasi game lain,” ujarnya.

Membangun komunitas, menurutnya, tak sekadar tentang jumlah subscriber namun juga menciptakan hubungan yang kuat dengan mereka. Menurut Refa, interaksi juga memegang peranan penting.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/33/3136847/refa_ardhi-JFYZ_large.jpg
Refa Ardhi Ungkap Kesan dan Rencana usai NgeDealYuk Ramadan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151907//farel_tarek-DPSr_large.jpg
Ketika Farel Tarek Bongkar Kelakuan Aneh Ibel yang Bikin Ngakak sekaligus Nyeremin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151905//metta_karunaa-56se_large.jpg
Metta Karuna Suguhkan Konten Reaksi Lucu dengan Pengetahuan Menarik di YouTube
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151906//metta_karuna-tAaG_large.jpg
Kenapa Konten Reaksi Metta Karuna Selalu Fresh dan Penuh Kejutan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146128//samuel_fernandtio-iCYj_large.jpg
Channel YouTube yang Bikin Lebih Peka dan Empatik? Samuel Fernandtio Jawabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3146016//samuel_fernandtio-hREd_large.jpg
YouTube Samuel Fernandtio Pilihan Keluarga untuk Tontonan Cerdas dan Kocak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement