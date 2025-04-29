Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Duet Mirabeth dan Olivia Bikin Indonesian Idol Season XIII Penuh Kenangan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |23:30 WIB
Duet Mirabeth dan Olivia Bikin Indonesian Idol Season XIII Penuh Kenangan
Duet Mirabeth dan Olivia Buat Indonesian Idol Season XIII Penuh Kenangan Masa Kecil. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)
A
A
A

JAKARTA - Mirabeth Sonia dan Olivia Pardede turut memeriahkan panggung Spektakuler Show 11 Indonesian Idol Season XIII, pada Senin (28/4/2025) malam.

Keduanya berduet membawakan lagu-lagu daerah secara medley, dari Padang Bulan, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, dan Sajojo. Semua lagu daerah itu akan membawa Anda pada momen masa kecil.

Dua finalis Indonesian Idol Season X itu membawakan lagu-lagu tersebut dengan aransemen lebih enerjik dan menghentak. Lagu-lagu itu membuat siapapun yang mendengarnya terkenang masa kecil.

Indonesian Idol Season XIII
Maribeth dan Olivia tampil di Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

Anang Hermansyah memuji bakat luar biasa Mirabeth dan Olivia dalam dunia tarik suara. Baginya, kedua penyanyi tersebut, memiliki karakter vokal unik yang powerful. 

Penampilan Mirabeth dan Olivia pun mendapat apresiasi dari para juri Indonesian Idol Season XIII dan penonton yang hadir. Meski sukses, keduanya mengaku gugup kembali berada di atas panggung Spekta.

Indonesian Idol Season XIII kini hanya menyisakan empat kontestan: Mesa Hira, Vanessa Zee, Fajar Noor, dan Shabrina Leanor. Mereka membawakan lagu-lagu viral Juicy Luicy dan lagu daerah.

Malam ini, keempat finalis akan menampilkan kolaborasi spesial bersama Juicy Luicy. Vanessa cs akan membawakan lagu-lagu populer dari band asal Bandung itu dengan aransemen dan warna yang menjadi khas mereka masing masing.

Top 4 Indonesian Idol Season XIII
Top 4 Indonesian Idol Season XIII. (Foto: Instagram/@indonesianidolid)

