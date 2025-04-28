Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ada Duet Spesial Top 4 Indonesian Idol Season XIII dengan Juicy Luicy Malam Ini!

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |16:23 WIB
Ada Duet Spesial Top 4 Indonesian Idol Season XIII dengan Juicy Luicy Malam Ini!
Ada Duet Spesial Top 4 Indonesian Idol Season XIII dengan Juicy Luicy Malam Ini! (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII akan menghadirkan empat finalis terbaiknya di babak Spektakuler Show 11, pada Senin (28/4/2025) malam. Fajar Noor, Mesa Hira, Shabrina Leanor dan Vanessa Zee akan bersaing menuju Road To Grand Final. 

Malam ini, keempat finalis akan menampilkan kolaborasi spesial bersama Juicy Luicy. Vanessa cs akan membawakan lagu-lagu populer dari band asal Bandung itu dengan aransemen dan warna yang menjadi khas mereka masing masing.

Fajar Noor membawakan lagu Tanpa Tergesa, sementara Mesa Hira mendendangkan lagu Sayangnya. Kolaborasi ⁠Shabrina Leanor dan Juicy Luicy menyanyikan lagu Terlalu Tinggi, sedangkan ⁠Vanessa Zee membawakan lagu Mawar Jingga.

Tak hanya itu, keempat finalis juga akan menyanyikan lagu-lagu dari asal daerah mereka masing-masing. Fajar Noor akan menyanyikan lagu Pulut Roham milik Jun Munthe, ⁠sedangkan Mesa Hira membawakan Jamila dari Jovri Tarigan.

⁠Shabrina Leanor akan membawakan lagu Seni Budaya Kite dari Rora Ayu Suzen, sementara Vanessa Zee menyanyikan salah satu lagu hits Victor Hutabarat berjudul Boru Panggoaran.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement