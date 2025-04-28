Ada Duet Spesial Top 4 Indonesian Idol Season XIII dengan Juicy Luicy Malam Ini!

(Foto: MNC Media)

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII akan menghadirkan empat finalis terbaiknya di babak Spektakuler Show 11, pada Senin (28/4/2025) malam. Fajar Noor, Mesa Hira, Shabrina Leanor dan Vanessa Zee akan bersaing menuju Road To Grand Final.

Malam ini, keempat finalis akan menampilkan kolaborasi spesial bersama Juicy Luicy. Vanessa cs akan membawakan lagu-lagu populer dari band asal Bandung itu dengan aransemen dan warna yang menjadi khas mereka masing masing.

Fajar Noor membawakan lagu Tanpa Tergesa, sementara Mesa Hira mendendangkan lagu Sayangnya. Kolaborasi ⁠Shabrina Leanor dan Juicy Luicy menyanyikan lagu Terlalu Tinggi, sedangkan ⁠Vanessa Zee membawakan lagu Mawar Jingga.

Tak hanya itu, keempat finalis juga akan menyanyikan lagu-lagu dari asal daerah mereka masing-masing. Fajar Noor akan menyanyikan lagu Pulut Roham milik Jun Munthe, ⁠sedangkan Mesa Hira membawakan Jamila dari Jovri Tarigan.

⁠Shabrina Leanor akan membawakan lagu Seni Budaya Kite dari Rora Ayu Suzen, sementara Vanessa Zee menyanyikan salah satu lagu hits Victor Hutabarat berjudul Boru Panggoaran.