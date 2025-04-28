Top 4 dan Juicy Luicy Buka Panggung Indonesian Idol Season XIII

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII kembali bergulir, pada Senin (28/4/2025) malam. Babak Spektakuler Show 11 dibuka dengan kolaborasi ciamik Top 4 dengan Julian Kaisar (Uan) featuring Adrian Khalif membawakan lagu Juicy Luicy, Sialan.

Duet tersebut membuat penonton ikut bernyanyi bersama Top 4 Indonesian Idol Season XIII. Wajar saja, mengingat lagu tersebut sangat viral di Indonesia. Kehadiran Uan, juga menambah kemeriahan panggung malam itu.

Ketika sampai pada bagian nada tinggi dari lagu tersebut, seluruh finalis berhasil mengeksekusinya dengan baik. Hal ini membuat penonton bergemuruh dengan aksi panggung mereka.

Penampilan yang hampir sempurna dari Top 4 Indonesian Idol Season XIII sejak awal hingga akhir juga berhasil membius para judges. Itu dibuktikan dengan lima standing ovation, yang berarti seluruh juri mengapresiasi penampilan mereka.

Pada Spektakuler Show 11 Indonesian Idol Season XIII, seluruh peserta akan berkolaborasi dengan Juicy Luicy dengan membawakan hits dari grup band asal Bandung tersebut.

Selanjutnya, mereka akan membawakan lagu dari daerah masing-masing. Tak hanya itu, Indonesian Idol Season XIII malam ini akan dimeriahkan oleh Mirabeth Sonia dan Olivia Pardede yang akan membawakan medley lagu-lagu nusantara.*

(SIS)