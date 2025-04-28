Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Top 4 dan Juicy Luicy Buka Panggung Indonesian Idol Season XIII

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |21:40 WIB
Top 4 dan Juicy Luicy Buka Panggung Indonesian Idol Season XIII
Top 4 dan Juicy Luicy Buka Panggung Indonesian Idol Season XIII. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Indonesian Idol Season XIII kembali bergulir, pada Senin (28/4/2025) malam. Babak Spektakuler Show 11 dibuka dengan kolaborasi ciamik Top 4 dengan Julian Kaisar (Uan) featuring Adrian Khalif membawakan lagu Juicy Luicy, Sialan

Duet tersebut membuat penonton ikut bernyanyi bersama Top 4 Indonesian Idol Season XIII. Wajar saja, mengingat lagu tersebut sangat viral di Indonesia. Kehadiran Uan, juga menambah kemeriahan panggung malam itu.

Ketika sampai pada bagian nada tinggi dari lagu tersebut, seluruh finalis berhasil mengeksekusinya dengan baik. Hal ini membuat penonton bergemuruh dengan aksi panggung mereka.

Indonesian Idol Season XIII
Indonesian Idol Season XIII

Penampilan yang hampir sempurna dari Top 4 Indonesian Idol Season XIII sejak awal hingga akhir juga berhasil membius para judges. Itu dibuktikan dengan lima standing ovation, yang berarti seluruh juri mengapresiasi penampilan mereka.

Pada Spektakuler Show 11 Indonesian Idol Season XIII, seluruh peserta akan berkolaborasi dengan Juicy Luicy dengan membawakan hits dari grup band asal Bandung tersebut.

Selanjutnya, mereka akan membawakan lagu dari daerah masing-masing. Tak hanya itu, Indonesian Idol Season XIII malam ini akan dimeriahkan oleh Mirabeth Sonia dan Olivia Pardede yang akan membawakan medley lagu-lagu nusantara.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
