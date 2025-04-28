Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sisa Empat Jagoan di Indonesian Idol Season XIII, Streaming di VISION+ 

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |10:40 WIB
Sisa Empat Jagoan di Indonesian Idol Season XIII, Streaming di VISION+ 
Sisa Empat Jagoan di Indonesian Idol Season XIII, Streaming di VISION+  (Foto: IG Indonesian Idol)
A
A
A

JAKARTA - Kompetisi menyanyi paling bergengsi di Indonesia, Indonesian Idol Season XIII, kini memasuki babak yang semakin mendebarkan, Spektakuler Show 11. Hanya tersisa empat finalis terbaik yang siap bersaing memperebutkan gelar The Next Indonesian Idol. 

Ketegangan, tantangan, dan emosi para peserta semakin memuncak. Kamu bisa menyaksikan semuanya secara langsung di VISION+ dengan klik di sini. 

Empat besar ini bukan hanya memiliki suara emas, tapi juga telah membuktikan ketangguhan mental dan dedikasi tinggi dalam setiap penampilan mereka. 

Indonesian Idol Season XIII
Indonesian Idol Season XIII

Setiap minggu, mereka dituntut untuk tampil maksimal di hadapan juri-juri ternama. Ini dia nama empat kontestan tangguh yang berhasil bertahan:

