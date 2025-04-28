Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Pria Pernah Dekat dengan Wulan Guritno, Terbaru Ariel NOAH

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |20:47 WIB
4 Pria Pernah Dekat dengan Wulan Guritno, Terbaru Ariel NOAH
Pria Pernah Dekat dengan Wulan Guritno, Terbaru Ariel NOAH. (Foto: Instagram/@wulanguritno)
JAKARTA - Deretan pria pernah dekat dengan Wulan Guritno. Kisah cinta aktris cantik berdarah Inggris-Indonesia ini memang menarik untuk diikuti. Setelah 2 tahun menjomblo, kini kehidupan asmara sang aktris kembali menarik perhatian.

Pasalnya kali ini, Wulan dikabarkan berpacaran dengan vokalis tampan Ariel NOAH. Kabar kedekatan keduanya bermula ketika Ariel terlihat menemani Wulan di premiere film terbarunya, Norma. 

Namun hingga kini, baik Wulan Guritno maupun Ariel NOAH, masih belum go public dengan hubungan mereka. Apalagi bintang film Jakarta vs Everybody itu dikenal sangat terbuka dengan hubungan asmaranya di media sosial.

Sebelum dengan Ariel, setidaknya ada empat pria yang pernah masuk dalam kehidupan Wulan Guritno. Penasaran? Berikut ulasan Okezone untuk Anda. 

1.Attila Syach

Attila Syach (ig)
Pria Pernah Dekat dengan Wulan Guritno. (Foto: Attila Syach/Instagram)

Wulan Guritno dekat dengan Attila Syach saat usianya masih sangat belia, 17 tahun. Kala itu, Attila yang sedang naik daun di dunia hiburan juga baru 19 tahun. Mereka kemudian menikah di tahun yang sama dan dikaruniai satu anak. Namun pernikahan mereka berakhir pada 2002. 

2.Adilla Dimitri

Wulan Guritno dan Adilla Dimitri (IG)
Pria Pernah Dekat dengan Wulan Guritno. (Foto: Adilla Dimitri/Instagram/@wulanguritno)

Halaman:
1 2
