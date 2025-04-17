Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Tahu Isu Hubungan Ariel Noah dan Wulan Guritno? 

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |07:51 WIB
Denny Sumargo Tahu Isu Hubungan Ariel Noah dan Wulan Guritno? 
Denny Sumargo Tahu Isu Hubungan Ariel Noah dan Wulan Guritno? (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ariel NOAH dan Wulan Guritno tengah menjadi perbincangan setelah keduanya dikabarkan berpacaran. Kabar itu ramai dibahas di X melalui unggahan dari akun @IndoPopBase.

Isu ini mencuat ketika Ariel hadir di podcast Denny Sumargo. Awalnya, Ariel selaku anggota Vibrasi Suara Indonesia (VISI) membahas polemik royalti lagu, hingga kisahnya terlibat dalam film animasi Jumbo. Di akhir perbincangan, Denny membuka sesi pertanyaan untuk netizen kepada Ariel dan Bunga Citra Lestari (BCL) yang juga hadir dalam kesempatan itu.

Denny Sumargo Tahu Isu Hubungan Ariel Noah dan Wulan Guritno?
Denny Sumargo Tahu Isu Hubungan Ariel Noah dan Wulan Guritno?

Untuk urusan pribadi, Ariel mengaku enggan membahasnya lebih jauh, meski sudah dipancing Denny. 

"Private life sih, kehidupan pribadi gitu kan. Bukan ganggu sih karena memang ada yang gue nggak pengen ngomongin gitu ya," kata Ariel dikutip Kamis (17/6/2024). 

Di tengah pembahasan itu, Denny menyinggung kehadiran Ariel menemani Wulan Guritno dalam sebuah gala premier film. 

"Tahu gue mah, kemarin premier film kan ketahuan sama gue," kata Denny Sumargo. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
