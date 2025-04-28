Paula Verhoeven Klaim Pria Inisial NS Masuk Kamar Atas Izin Baim Wong

JAKARTA - Paula Verhoeven kembali angkat bicara soal polemik perceraian dirinya dengan Baim Wong. Klarifikasi terbaru disampaikannya saat menjadi tamu di kanal YouTube Denny Sumargo.

Dalam perbincangan tersebut, Paula membantah soal bukti rekaman CCTV yang sempat diajukan Baim ke pengadilan. Rekaman itu disebut memperlihatkan Paula dan seorang pria berinisial NS berada di dalam kamar.

"Kemarin kan sempat ada isu tentang CCTV yang masuk di kamar itu. Di sini aku mau jelaskan, kondisi itu terjadi karena laki-laki ini masuk rumah atas izin dari mantan suami saya," ujar Paula Verhoeven di Youtuber Denny Sumargo, Senin (28/4/2025).

Paula menjelaskan lebih lanjut, hubungan Baim dengan NS sudah terjalin lama. Keduanya bersahabat sejak puluhan tahun lalu, sehingga Baim merasa nyaman memberi akses kepada NS, bahkan ke ruang-ruang privat di rumah mereka.

"Karena kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, sudah seperti saudara. Istrinya juga baik sama kita," tutur Paula.

Tidak hanya itu, Paula mengungkapkan sejak awal pernikahan, NS sudah dilibatkan sebagai penengah ketika rumah tangganya dengan Baim dilanda masalah.