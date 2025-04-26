Rekaman Chat Mesra Paula Verhoeven Beredar, Baim Wong Banjir Simpati Netizen

JAKARTA - Nama Baim Wong kembali menjadi sorotan setelah rekaman suara yang membongkar chat mesra Paula Verhoeven dengan seorang pria bernama Nico viral di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan Baim membacakan isi percakapan mesra antara Paula dan Nico yang ternyata masih berlanjut hingga bulan April.

Dalam rekaman itu, Baim terdengar menegur Paula dengan nada tegas. "Kenapa harus bohong? Jangan muter-muter," ujar Baim kepada Paula, Sabtu (26/4/2025).

Paula pun terdengar panik dan memohon-mohon saat Baim mengucapkan kata talak. Selain itu, Baim juga membacakan bagaimana mesranya percakapan Paula dengan pria lain.

"Ini chat intens, kamu sudah ke-gap," tegas Baim.

Rekaman Chat Mesra Paula Verhoeven Beredar, Baim Wong Banjir Simpati Netizen

Viralnya rekaman tersebut langsung mengubah pandangan banyak netizen terhadap Baim Wong. Sebelumnya, Baim sempat dihujat karena keputusannya menceraikan Paula dan menudingnya berselingkuh. Namun, rekaman ini seolah memperkuat tuduhan tersebut.