MUSIK

Cerita Spiritual Dinda Regina Nyanyikan Soundtrack Film Assalamualaikum Beijing 2

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 April 2025 |01:26 WIB
JAKARTA - Dinda Regina kembali mencuri perhatian lewat perilisan single terbarunya berjudul Sepertiga. Lagu ini menjadi original soundtrack (OST) untuk film layar lebar Assalamualaikum Beijing 2: Lost in Ningxia yang diproduksi oleh Imperial Picture.

Sepertiga lahir dari kolaborasi apik antara Meyta Iskandar sebagai penulis lagu, Pika Iskandar sebagai produser musik sekaligus vocal director, serta Refo Trixy yang menggarap aransemen dan bertindak sebagai recording engineer di 360 Studio’s. Proses mixing dan mastering ditangani oleh Ari Renaldi di Aru Studio, dengan lagu dirilis di bawah label Tigaenampuluh Entertainment.

Mengusung nuansa spiritual, Sepertiga bercerita tentang penyerahan diri seseorang kepada Tuhan dalam menerima takdir cinta.

"Seperti sepenggal liriknya, 'Jika takdir-Mu telah datang, aku berjanji takkan menentang', lagu ini mengajak kita untuk pasrah terhadap rencana Sang Pencipta," ungkap Dinda Regina.

Dinda juga menceritakan, inspirasi lagu ini datang dari momen-momen shalat tahajud, saat seseorang merasa paling dekat dengan Tuhan dan memohon petunjuk atas kegundahan hatinya.

"Seringkali dalam masalah hidup, aku juga mengadu kepada Tuhan di sepertiga malamku. Lagu ini sangat relate dengan kehidupanku pribadi," tuturnya.

Meski sarat makna, proses pembuatan Sepertiga berlangsung cukup cepat. Hanya dalam waktu sekitar satu minggu, seluruh tahapan mulai dari penulisan lagu, aransemen musik, hingga rekaman vokal berhasil dirampungkan tanpa kendala.

Dinda merasa bangga bisa terlibat dalam proyek ini.

"Perasaannya tentu terharu dan bangga. Ini pengalaman pertama aku mengisi soundtrack film layar lebar, apalagi film Assalamualaikum Beijing yang pertama dulu pernah menjadi salah satu film terlaris di Indonesia," ujarnya.

 

