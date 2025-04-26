Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tenny Tap Ungkap Kembali Kisah Elisabeth Fritzl, Neraka di Bawah Tanah Rumah Sendiri

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |18:50 WIB
Tenny Tap Ungkap Kembali Kisah Elisabeth Fritzl, Neraka di Bawah Tanah Rumah Sendiri
Tenny Tap Ungkap Kembali Kisah Elisabeth Fritzl, Neraka di Bawah Tanah Rumah Sendiri (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Kanal YouTube Tenny TAP TV kembali menghadirkan konten yang menggugah rasa penasaran dan emosi penonton. Dalam episode terbaru "Di Luar Nalar", Tenny Tap mengangkat kisah nyata paling mencengangkan dari Austria, tragedi Elisabeth Fritzl, dimana seorang perempuan yang disekap dan diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri selama 24 tahun.

Kisah ini bukan fiksi, melainkan kejadian nyata yang menggemparkan dunia pada tahun 2008. Elisabeth Fritzl yang pada saat itu berusia 18 tahun, dibius oleh ayahnya, Josef Fritzl, lalu dikurung dalam ruang bawah tanah tersembunyi yang telah Josef persiapkan selama bertahun-tahun di rumah mereka. Josef membuat cerita palsu bahwa Elisabeth kabur dari rumah dan tinggal bersama temannya.

Dalam kegelapan tanpa cahaya matahari dan dunia luar, Elisabeth diperkosa berulang kali hingga melahirkan tujuh anak. Tiga anak dibesarkan bersama Elisabeth dalam ruang bawah tanah, tanpa pernah merasakan dunia luar. Sementara tiga anak lainnya dibawa ke rumah di atas dan diasuh oleh Josef dan istrinya, dengan dalih bahwa Elisabeth "menitipkan" anak-anak tersebut. Tragisnya, satu anak meninggal saat bayi dan jasadnya dibakar oleh Josef.

Tenny Tap Ungkap Kembali Kisah Elisabeth Fritzl, Neraka di Bawah Tanah Rumah Sendiri
Tenny Tap Ungkap Kembali Kisah Elisabeth Fritzl, Neraka di Bawah Tanah Rumah Sendiri

Kisah ini terbongkar saat anak tertua Elisabeth, Kerstin, jatuh sakit parah dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kecurigaan pihak medis terhadap latar belakang sang anak mendorong investigasi polisi yang kemudian membuka tirai kejahatan yang dilakukan Josef selama dua dekade lebih.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement