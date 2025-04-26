Tenny Tap Ungkap Kembali Kisah Elisabeth Fritzl, Neraka di Bawah Tanah Rumah Sendiri

JAKARTA - Kanal YouTube Tenny TAP TV kembali menghadirkan konten yang menggugah rasa penasaran dan emosi penonton. Dalam episode terbaru "Di Luar Nalar", Tenny Tap mengangkat kisah nyata paling mencengangkan dari Austria, tragedi Elisabeth Fritzl, dimana seorang perempuan yang disekap dan diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri selama 24 tahun.

Kisah ini bukan fiksi, melainkan kejadian nyata yang menggemparkan dunia pada tahun 2008. Elisabeth Fritzl yang pada saat itu berusia 18 tahun, dibius oleh ayahnya, Josef Fritzl, lalu dikurung dalam ruang bawah tanah tersembunyi yang telah Josef persiapkan selama bertahun-tahun di rumah mereka. Josef membuat cerita palsu bahwa Elisabeth kabur dari rumah dan tinggal bersama temannya.

Dalam kegelapan tanpa cahaya matahari dan dunia luar, Elisabeth diperkosa berulang kali hingga melahirkan tujuh anak. Tiga anak dibesarkan bersama Elisabeth dalam ruang bawah tanah, tanpa pernah merasakan dunia luar. Sementara tiga anak lainnya dibawa ke rumah di atas dan diasuh oleh Josef dan istrinya, dengan dalih bahwa Elisabeth "menitipkan" anak-anak tersebut. Tragisnya, satu anak meninggal saat bayi dan jasadnya dibakar oleh Josef.

Kisah ini terbongkar saat anak tertua Elisabeth, Kerstin, jatuh sakit parah dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kecurigaan pihak medis terhadap latar belakang sang anak mendorong investigasi polisi yang kemudian membuka tirai kejahatan yang dilakukan Josef selama dua dekade lebih.