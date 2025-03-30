Gangguan Mistis Tanpa Henti! Tenny Tap Bawakan Kisah Mengerikan Teror Genderewo

JAKARTA - Episode terbaru dari series "Diluar Nalar" kembali menghadirkan kisah nyata yang tidak masuk logika. Kali ini, Tenny Tap membawakan kisah Tyas, seorang wanita 28 tahun yang harus menghadapi teror makhluk tak kasat mata setelah pindah rumah. Bukan sekadar gangguan biasa, gangguan mistis terus mengganggu mental dan fisiknya.

Berharap terlepas dari pengalaman mistis di rumah lamanya, Tyas dan suaminya memutuskan pindah ke tempat baru. Namun bukannya tenang, gangguan itu malah semakin menjadi-jadi. Banyak kejadian aneh yang mengganggu Tyas dan membuat hubungannya dengan suami semakin renggang.

Gangguan semakin menjadi saat Tyas mengalami kejadian janggal, seperti melihat seseorang di jendela padahal ia sendirian, serta tanda-tanda fisik misterius yang muncul setelah mimpi buruk. Warga sekitar mulai memperingatkan Tyas bahwa mereka sering melihatnya melamun dan berbicara sendiri. Padahal Tyas merasa dia tidak pernah melakukan hal itu. Lalu kejadian mengerikan terjadi saat seorang anak tetangga melihat sosok besar berbulu dengan mata merah berada di depan rumah Tyas.

Teror mencapai puncaknya ketika suatu malam Tyas bertemu suaminya. Namun banyak sekali kejanggalan. Saat keduanya berada di kamar, Tyas mulai menyadari kejanggalan-kejanggalan dan ia pun menyadari bahwa ternyata sosok itu bukan suaminya.