Paula Verhoeven Kena Mental Diisukan Idap HIV Sejak Belum Menikah dengan Baim Wong

Paula Verhoeven Kena Mental Diisukan Idap HIV Sejak Belum Menikah dengan Baim Wong (Foto: IG Paula)

JAKARTA - Isu yang menyebut Paula Verhoeven mengidap HIV sejak belum menikah dengan Baim Wong membuat sang model kena mental. Paula tak menyangka dengan kabar yang beredar di media sosial belakangan ini.

Terkait hal itu, tim kuasa hukum Paula, Siti Aminah Tardi, menjelaskan tanggapan kliennya.

Siti mengatakan, tuduhan selingkuh hingga penyakit serius yang menimpa kliennya sama-sama mengganggu psikologis ibu dua anak itu.

"Sebenarnya kalau dilihat kan sama halnya seperti respons dugaan perselingkuhan, kemudian tulisan-tulisan istri durhaka, kemudian penyakit serius. Siapapun ya, itu akan terdampak dan akan merasa down," kata Siti Aminah Tardi di Kawasan Cempaka Putih, Jakart Pusat, Jumat (25/4/2025)

"Karena itu kami, saya dan Erwin bergabung dengan Bang Alvon untuk membantu lbu Paula agar hak-hak Ibu Paula itu juga terlindungi dan tidak mengalami dampak yang lebih buruk," sambungnya.

Secara umum, Paula dikatakan Siti dalam keadaan sehat. Namun, dia masih butuh ketenangan untuk menstabilkan mentalnya imbas perceraian yang ada.

"Secara umum sehat. Tapi bagaimanapun perceraian itu adalah hal yang berat," ujar Siti.

"Baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Sehingga memang membutuhkan waktu untuk menerima dan memulihkan kondisi psikologis," katanya lagi.