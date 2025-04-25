Single Pulang Jadi Karya Terakhir Ricky Siahaan Sebelum Meninggal Dunia

JAKARTA - Kepergian Ricardo Bisuk Juara Siahaan atau Ricky Siahaan, gitaris band Seringai, menyisakan duka mendalam. Ricky meninggal dunia pada 19 April 2025 di usia 48 tahun, saat sedang menjalani rangkaian tur di Tokyo, Jepang. Kepergiannya tak hanya meninggalkan luka bagi keluarga, tapi juga bagi rekan-rekannya di Seringai.

Manajer Seringai, Wendi Putranto, mengungkap bahwa sebelum berpulang, Ricky sempat merilis karya terakhirnya bersama band yang sudah ia besarkan selama puluhan tahun. Lagu itu berjudul Pulang, yang dirilis pada 26 November 2024.

Menariknya, Pulang bercerita tentang akhir sebuah perjalanan hidup—tema yang kini terasa sangat personal dan menyentuh setelah kepergian Ricky.

“Ricky dan Seringai baru saja merilis single baru berjudul Pulang pada 26 November. Itu adalah rilisan pertama Seringai setelah hampir tujuh tahun tidak mengeluarkan album,” kata Wendi saat ditemui di Rumah Duka Sentosa, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025)

Single Pulang sejatinya dipersiapkan sebagai pembuka dari album baru yang rencananya juga akan diberi judul sama. Namun rencana itu terhenti secara mendadak setelah Ricky wafat di tengah tur.

“Setelah tur ini seharusnya mereka masuk studio untuk rekaman album penuh. Tapi semuanya berubah,” tambah Wendi.

Hingga kini, Wendi mengaku belum bisa memastikan bagaimana nasib Seringai ke depannya tanpa kehadiran Ricky. Ia juga belum membicarakan hal itu dengan para personel lainnya karena masih dalam masa duka.

“Terus terang saya belum tahu dan belum berani bertanya ke teman-teman Seringai. Kita semua masih dalam masa berkabung. Terlalu dini rasanya untuk membahas masa depan band sekarang,” ucapnya.