HOME CELEBRITY MUSIK

Gandeng Eka Gustiwana, Judika Rilis Lagu Bernuansa EDM

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |01:14 WIB
A
A
A

JAKARTA - Judika tampak mencoba merangkul pendengar muda dengan kembali mengusung lagu EDM. Dengan lagu Terlalu Dalam, Judika justru memilih menyuarakan sisi emosional itu dalam sebuah kolaborasi segar bersama produser musik kenamaan, Eka Gustiwana. 

Terlalu Dalam menjadi lagu EDM kedua yang dibawakan Judika. Sebelumnya, ia sempat menggandeng Whisnu Santika untuk me-remake Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja ke dalam versi elektronik. Kali ini, giliran Eka Gustiwana yang mengajak Judika menyelami warna musik yang berbeda dari biasanya.

Kolaborasi keduanya berawal dari remix lagu Aku Yang Tersakiti oleh Weird Genius. Dari situ, muncul obrolan lebih serius antara Eka, Judika, dan label milik Judika, Dua Anak Deo, untuk menciptakan karya baru dalam balutan EDM.

“Dari dulu aku sudah lihat Eka sebagai musisi jenius. Karyanya beda dan bisa dinikmati pecinta musik dari berbagai genre. Aku memang berharap suatu saat bisa kerja bareng dia,” ujar Judika soal ketertarikannya pada Eka.

